港府官员：难以估计访港人数何时恢复至疫情前水平

港府官员坦言，难以估计访港旅客人数何时恢复至冠病疫情前的水平。

文化、体育及旅游局局长杨润雄星期天（2月5日）在香港无线电视节目上，就访港旅客数目要多久才能恢复到疫情前水平的问题做出回应时说：“从其他地方、城市或地区的经验看见，大部分当他们放松入境限制时，大约需要一年时间才可以回复七成左右。是否指必定在某一时间，就能回复到某一个数目，实在很难作估计。即使是经过三年后，大家外出的习惯都可能有些改变。”

至于港府要送出近70万张机票，杨润雄解释，这是因为香港较其他周边地方迟通关，有必要出多些力吸引旅客，未来重点之一是推动邮轮旅游，官方正考虑是否提供优惠，吸引邮轮途经香港，并说香港暂时争取到80条邮轮航线。

目前，香港的启德邮轮码头附近有隔离设施。有旅游业界认为，隔离设施应该要搬走。杨润雄说，政府正就检讨所有隔离设施的去向。

杨润雄说：“到启德邮轮码头前，都会经过漂亮的维多利亚港，本身会受到整个漂亮景色所吸引。即使是隔离设施，那个隔离设施的形象或建筑，或设计怎样可再美化，很多人也都不会逐栋大厦了解，所以不用太过担心。”

另一方面，香港机场管理局行政总裁林天福在香港商台节目上说，香港的机场旅客目前达到疫情前的约四成，并说考虑到全球面临经济放缓情况，他估计今年底才能恢复八成旅客量，完全恢复则需要18个月至两年。