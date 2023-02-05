中国将逐步把辅助生殖技术纳入医保支付范围

针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，中国国家医保局答复说，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围。

据北京日报2月5日报道，中国国家医保局说，医保部门始终高度重视人口问题，目前已将符合条件的生育支持药物，如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围，提升了部分患者的用药保障水平。

医保局提出，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入基金支付范围，努力减轻不孕不育患者医疗负担，提高医疗保障水平。

中国国家卫健委2018年组织开展了中医药治疗不孕不育研究相关项目，对照研究了部分中医药在治疗女性子宫内膜薄性不孕不育症、男性少弱精症等方面的疗效作用。国家卫健委、国家中医药局要求进一步加强妇幼领域中医药工作，为有生育需求的夫妇提供优质的中医药服务，并梳理总结中医药治疗不孕不育的临床经验，形成不孕病中医诊疗方案和临床路径在全国推广使用。

目前，国家中医药局正在编制健康中国行动中医药健康促进专项行动实施方案，鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。国家卫健委等相关部门也将组织开展中医药适宜技术和中成药用药培训、中医药健康教育，制订推广有关不孕不育治疗的中西医结合诊疗方案，推动中医医院开展不孕不育诊疗服务。