问答：搅动中美关系的气球是怎么回事？

一个出现在美国上空的中国气球，导致美国国务卿五年来可能的首次访华行程告吹。如今世界再次为中美关系恶化忧心忡忡，这到底是怎么一回事？

#这个气球到底是什么？

中美双方各执一词。美国官员指这是侦察或间谍气球。中国外交部否认，称该气球是一个偏离预定航线的民用气象科研飞艇。

#它有多大？

不具名的美国官员称，大概有三辆公共巴士那么大。

#它从哪里来？

根据美国媒体报道，气球在出现在蒙大拿州前，就曾飞越过阿拉斯加和加拿大。（早报制图）

据美方信息，气球1月28日首次进入美国领空、飞越了阿拉斯加的阿留申群岛，并在1月30日进入加拿大西北领空，1月31日再进入美国北爱达荷州领空，2月1日（星期三） 在美国蒙大拿州比林斯被发现。

据《纽约时报》报道，气球最初由《比林斯公报》（Billings Gazette）摄影师迈耶（Larry Mayer）于星期三在蒙大拿州比林斯上空发现。 迈耶不清楚这个神秘的白色球体究竟是什么，只知道它在大约6万英尺的高空盘旋。到了星期四（2月2日），迈耶拍到的气球照登上世界各地报章，成为轰动全世界的新闻。

美国全国广播公司同日跟进报道，美国官方官员透露，已经对飘在蒙大拿州上空的中国间谍气球监视了几天。

另据《华尔街日报》引述美国官员说，本周早些时候就有乘客在一架民用航班上看到到这个气球在蒙大拿州上空飞行。蒙大拿州是美国陆基核导弹发射井所在地。五角大楼称，该气球飞越了几个“敏感”地区。

#美国有什么反应？

气球事件在美国引发轩然大波，美国认为这是中国入侵美国领空、侵犯美国主权的行为。两党政客都施压拜登政府，要求他采取行动和说明情况。

蒙大拿州民主党参议员泰斯特（Jon Tester）说：“这种挑衅完全不能接受…… 我们还在等待有关这事如何发生，以及政府要如何保护我们的国家的真正的答案。 ”

共和党美国众议院议长麦卡锡则指出：“中国公然无视美国主权，这是破坏稳定的行为，必须回应，拜登总统不能保持沉默。”

美国前总统特朗普也在推特中喊话：“射下气球。”预计将宣布参选下一任总统的美国前驻联合国大使黑莉也加把火称：“射下那气球，取消布林肯访华，让中国负责任。拜登让中国欺负我们，是时候让美国再次强起来了。”

根据彭博社报道，美国上星期六（1月28日）已侦测到气球，但数日都低调处理事件。随着这场气球事件延烧，美国国务卿布林肯星期五宣布推迟原定于星期天开始的访华计划。布林肯星期五与中国国务委员王毅通电话时告诉王毅，气球事件是“不负责的行为”，“对美国主权和国际法的明显侵犯，破坏了此行（布林肯访华）的目的”。

不过，布林肯的说法是“推迟”，并没有把话说死，显示未来还是有可能访华。

气球事件发生后，美国国务卿布林肯取宣布推迟原本定于星期天（2月5日）开始的访华计划。（法新社）

#气球真的是气象气球吗？

美国上空过去也曾发现过来自中国的气球，但是美国国防部官员说，这个气球的活动看起来与过去不同。

然而，这真的是一个间谍气球吗？冷战时期，对立阵营的国家用气球进行军事侦测活动是常有的事，在卫星侦察技术高度发达的今时今日，还用气球来做军事侦测，感觉很“老土”。

美国的能源安全和太空专家称，这个气球有发达国家气象、通讯和科研用气球的特征。华盛顿邮报引述美国战略与国际研究中心（CSIC）战略科技项目主任刘易斯（James Lewis）说，如果那个气球真的是间谍气球，它可能会有摄影机或可能传达信息到其他国家的通信设备。

刘易斯说：“如果你真的要知道它是什么，就打下来，你可以取下传感装置，看看里面是有军事情报还是气象信息。”

#气球现在的下场怎样了？

据美国媒体报道，五角大楼领导人最初建议拜登总统不要击落该气球，因为造成的碎片可能会伤害到地面上的平民。

不过，美国军方在星期六还是把气球打了下来， 当气球飘过美国中部到了南卡罗来纳州岸外时，美国出动一架F-22战机，在5万8000英尺（1万8000米）高空向气球发射一枚Aim-9X响尾蛇导弹。气球当时正在海拔6万到6万5000英尺漂流，在当时时间2月4日下午2点39分，在美国领空被击落到海里。据媒体报道，美国在打下气球前，并没有预先知会中国。

有人分析，拜登是碍于舆论压力下令“打气球”，也有一些中国网民推测，美国是等待气球飘到公开水域上空才精准地击落其动力装置，让它缓缓飘到海上，这样就能打捞上来。

美国国防部长奥斯汀星期六（2月4日）国防部官网宣布这个消息。奥斯汀在声明中透露，拜登星期三（2月1日）批准击落这个气球，但击落时确保在气球途径路线的美国人生命不会面对不应有的风险。“国防部制定了在我国领海安全击落气球的方案，同时密切监测它的路线与情报收集活动。”

奥斯汀指该气球是中国使用该气球以试图监视美国本土战略要地，最终在美国领海上空被击落。

他也指，这个慎重并合法的行动，展示拜登总统和他的国家安全团队始终把美国人民的安全和保障放在首位，有效应对中国对美国主权的不可接受的侵犯。

民众在南卡罗来纳州一处沙滩上观察被美国军机打下来的中国气球。（路透社）

#中国对于美国击落气球有何回应？

中国外交部星期天（2月5日）指美国反应过度，使用武力袭击民用无人飞艇，对此表示强烈不满和抗议，并宣布保留作出进一步必要反应的权利。

中国外交部也强调，中国经核查后已多次告知美国，飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况。中国明确要求美国以冷静、专业、克制方式妥善处理。

新华社星期六发表中国外交部发言人答记者问，再重申中国已核查并向美国作出反馈，并解释该用于气象等科研的飞艇属民用性质，受西风带影响，且自身控制能力有限，严重偏离预定航线。“这完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚。”

发言人说：“美国一些政客、媒体借题发挥，对中国攻击抹黑，中方坚决反对”。

发言人也缓颊称：“保持各层级接触沟通是中美两国元首峇厘岛会晤重要共识。两国外交团队的职责之一就是妥善管控双边关系，尤其是冷静、稳妥处理一些意外情况。事实上，中美双方都没有宣布过什么访问，美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重。”

#对中美关系会有什么影响？

中国人民大学国际关系教授时殷弘接受《联合早报》分析，气球事件显示中美日益恶化的关系已脆弱到无法承受一次普通的打击，中美关系要取得显著和长远的改善，看来几乎得依靠奇迹出现。

澳大利亚国立大学政治学者宋文笛向德国之声分析说，从美国的角度来看，他们觉得借着气球问题在谈判中获得了一些对中国的话语权。美国国务院没有取消对华访问，而只是推迟了行程，这似乎是一个有用的折衷方案，为中美恢复对话保留了一扇窗。

无论如何，现在布林肯访华的窗口更窄了，而且这次气球事件还会加大美国众议院议长麦卡锡访台可能性。在宣布推迟行程后，布林肯择期访华所剩的时间不多，中国全国“两会”（人大和政协年会）今年3月马上就要召开；据传中麦卡锡会在4月10日就会访问台湾，如果麦卡锡真的4月访台，那之后布林肯访华又更难了。

再者，美国将在2024年举行总统选举，两党都已积极为选举准备，对中国的攻击会更为猛烈，也会让拜登政府面对更大压力。布林肯访华原本是中美关系改善的标志性事件，如今临时生变，只是更清楚说明中美关系要改善有多困难。