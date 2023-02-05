美官员指中国气球过去几年曾在五大洲上空出现

美国官员指中国拥有一支侦察气球舰队，并称中国气球过去几年曾在五大洲上空出现。

据美国广播公司（ABC）星期六（2月4日）报道，这名高级国防官员说，这支舰队成员包括了过去几天被发现飞越两个南美洲国家委内瑞拉和哥伦比亚上空的气球。报道并没有提供这名官员的身份。

这名官员说：“这些气球都是（中华人民共和国）为进行侦察行动，而发展出来的气球舰队的一部分，这些侦察行动也侵犯了其他国家的主权。这些活动通常是在中国人民解放军的指导下进行的。”

这名官员也说：“在过去几年里，中国气球曾在五大洲的国家上空被发现，包括东亚、南亚和欧洲。”

美国国防部星期五（3日）通报，有一个中国气球出现在拉丁美洲上空。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，目前不清楚这个气球的具体位置，但有美国官员告诉CNN，气球目前看似并没有飞往美国。

CNN也报道，拉丁美洲至少有六名目击者声称，看到一个白色气球，并在社交媒体上分享气球在哥伦比亚和中美洲国家哥斯达黎加上空飞行的视频和图像，但CNN强调，他们无法确认中国侦察气球是否在这些图像出现。

哥伦比亚媒体则引述当地军方报道，有人看到一个气球在7万英尺高空飞越哥伦比亚领空。

哥伦比亚政府和哥斯达黎加尚未就气球被发现事件进行确认，或发表官方声明。