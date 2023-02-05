中共二十大闭幕后至少14涉嫌严重违纪违法领导干部主动投案

中共二十大闭幕至今，中央纪委国家监委网站已发布至少14名涉嫌严重违纪违法领导干部主动投案的信息。

中央纪委国家监委网站星期天（2月5日）在文章中指出，主动投案的领导干部包括了广东省人大常委会副主任、党组副书记李春生，以及吉林省政协原副主席张晓霈。张晓霈及辽宁省营口市委原书记赵长富，云南中烟工业有限责任公司原党组副书记、董事长夜礼斌已经是退休干部。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水在文章中认为，党的二十大后多人主动投案的背后，是保持反腐败高压态势的持续震慑，相关制度规范体系的不断完善，以及“惩前毖后、治病救人”政策感召和思想教育的强化。

中央纪委国家监委网站说，对主动投案、如实交代问题的党员干部、公职人员，各级纪检监察机关在查清问题后实事求是给予宽大处理，对涉嫌犯罪的也会依程序向司法机关提出从轻或减轻处罚的建议。在刑事司法层面，对主动投案者也会视情作出从宽处理。

中央纪委国家监委网站也写道，有极少数人企图借主动投案、认罪悔过之名，行对抗审查调查之实。“从相关通报案例看，有的‘投而不供’，投案后不交代问题，只为故作姿态、转移视线；有的‘供小掩大’，交代问题时避重就轻，企图交代一部分轻微问题蒙混过关；还有的‘先供后翻’，交代问题后又进行翻供，借以混淆视听。”

云南省纪委监委第二监督检查室四级调研员徐力在文章中说：“纪检监察机关要牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，认真审核把关，综合考虑被审查调查人的投案时机、问题性质、供述内容及稳定性等因素，分析判断其真实目的，既要发挥治病救人的导向作用，又要防止通过假投案蒙混过关、逃避惩罚。”