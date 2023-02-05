台媒：佛光山开山宗长星云大师离世享年96岁

台湾媒体报道，台湾佛光山开山宗长、国际佛光会的创办人星云大师星期天（2月5日）下午安详离世，享年96岁，但佛光山还没有公布。

联合新闻网报道，佛光山还没有宣布，佛光山与医疗团队预计星期一（6日）对外说明。

报道称，有身边的弟子哀痛地说：“不便多说”，间接证实星云大师离世。

地方人士称，这两天佛光山本来预计要放天灯，但在活动前几天喊卡，也没有说明原因。

中时新闻网和壹苹新闻网也证实星云法师5日圆寂。中时新闻网报道，他晚年仰赖洗肾维持健康，但多次出入医院，近期因血压过低，入住高雄长庚医院加护病房，星期六（4日）还一度喘到无法进食，惊动医护人员紧急为他洗肾，才得以舒缓。

星云法师俗名李国深，1927年8月19日生于江苏省江都县，1949年迁居台湾，1967年创办佛光山，逐渐发展为台湾佛教四大名山之一，与法鼓山、中台山、慈济齐名。

联合新闻网也报道，星云大师中风后身体状况走下坡，每两天要进高雄长庚医院洗肾。星云意志力强韧，他曾告诉医疗团医师：“出家人不怕死。”

国际佛光会中华总会总会长赵怡说，星云大师近年身体状况时好时坏，需要洗肾。重要会议上，弟子们会先预录好大师的影片在场播放，就是避免他身体劳累。

赵怡说，星云大师晚年腿部不良于行，但遇到主持会议、接待访宾等重要场合，还是会坚持站起来，让旁人感受到他强韧的意志力。