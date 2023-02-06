国台办主任：只要台湾认同九二共识 两岸协商谈判可恢复

中国大陆国务院台办主任宋涛强调，只要台湾政府认同体现一个中国原则的九二共识，两岸协商谈判就可以恢复起来。

由国台办管理的“中国台湾网”报道，宋涛星期天（2月5日）在北京钓鱼台国宾馆举办的2023年台商新春座谈会上说，中国大陆始终尊重、关爱、造福台湾民众，助力台商台企融入新发展格局、参与高质量发展，也将致力促进两岸各领域交流合作，为两岸人员往来提供便利，推动早日实现两岸往来正常化、交流常态化，不断增进两岸民众福祉。

他说：“我们愿在一个中国原则和‘九二共识’基础上，与台湾各界有识之士就两岸关系和国家统一开展广泛深入协商。只要台湾当局认同体现一个中国原则的‘九二共识’，两岸协商谈判就可以恢复起来。”

宋涛希望台胞台商坚定扎根发展信心，积极促进两岸交流合作，坚决反对台独分裂行径和外部势力干涉，共同推动两岸关系和平发展、推进和平统一进程。

全国台企联会长李政宏在会上说，新的一年，大陆发展空间巨大、前景光明，广大台商对在大陆扎根发展充满信心。台企联荣誉会长丁鲲华则说，大陆发展潜力大、产业配套完整，台商已有投资基础，未来仍会以大陆为投资重点。四川创业台青郭弘扬说，大陆出台的各项惠台利民政策为广大台青创造了良好条件，台青定能在大陆追梦、筑梦、圆梦。