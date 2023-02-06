台媒：国民党副主席夏立言拟再访中国大陆

国民党副主席夏立言预计将在2月8日再次率团访问中国大陆，并不排除与中共政治局常委王沪宁会面的可能。

综合台湾《联合报》《中国时报》星期一（2月6日）报道，夏立言率领的国民党访问团预计于2月8日至17日走访北京、南京、上海、武汉、重庆等地，访问团成员包括淡江大学大陆研究所荣誉教授、国民党资深顾问赵春山、国民党大陆事务部主任林祖嘉以及国民党智库董事高思博等人。

国民党务人士强调，此行重点为关怀在大陆投资的台商、以及在陆求学和生活的台湾民众，并向陆方反映台湾农渔民、中小企业当前所遭遇的相关议题，希望透过理性对话沟通，促进两岸之间的善意互动。

夏立言此行预料有望与中国大陆国台办主任宋涛会面，据悉与中共政治局常委王沪宁的会面仍在安排中。王沪宁在上月进入中国大陆政协委员名单，是其中唯一的政治局常委；依照惯例，他将接替汪洋出任中国大陆政协主席。

去年中共二十大后大陆涉台官员大换血，夏立言此行也将向大陆方面表达希望能继续维持国共两党既有沟通联系管道，以共同维护台海和平稳定及保障两岸民众合法权益。

国民党人士说，夏立言此行旨在增进沟通交流，关怀台商台生在大陆所面临的问题，至于对方安排相关会见活动，客随主便。

夏立言是台湾大陆委员会前主委，虽已过了管制年限，但仍需向原任职单位报备。夏立言预定比照去年8月访厦门模式，6日上午先向陆委会报备至大陆目的及可能见到的中共人士。据悉，夏立言可能会亲向陆委会主委邱太三说明相关访陆细节。

夏立言去年8月率团访问大陆，除慰问与关怀在大陆的台商、台生及台湾民众外，也在与大陆海协会会长张志军、大陆国台办副主任陈元丰餐叙时，传达台湾民众对大陆军方对台演习的不满，并向北京方面确认两岸经济合作架构协议（ECFA）是否存续。