委内瑞拉谴责美国打下中国无人掌控民用气球

尽管有报道指拉丁美洲上空也出现中国侦察气球，但委内瑞拉在日益升温的气球事件中决定选边站，公开谴责美国打下中国无人掌控民用气球。

据彭博社星期一（2月6日）报道，委内瑞拉外交部在声明中说，美国再次“使用武力”对付不会对地面人员构成军事和人身威胁的器械。

拉丁美洲领导人对中国气球飞越他们国家的领空保持沉默，美国则说，这是中国间谍计划的延伸，并在星期天（5日）在气球飘到美国南卡罗来纳州岸外时出动一架F-22战机发射一枚导弹将它击落。

由马杜罗领导的委内瑞拉左翼政府与美国政府关系紧张，并自2019年以来面对经济和石油出口制裁。中国则是委内瑞拉受制裁石油的最大买家。

委内瑞拉外交部的声明未提及美国国防部上星期五（3日）通报，有个中国气球正飞越拉丁美洲，但未说明具体位置。

另据路透社星期天报道，在美国战机射下中国疑似间谍气球前一天，哥伦比亚军方证实在其空域看到类似的气球。

哥伦比亚空军星期六（4日）在简短声明中说，他们的防空系统星期五（3日）上午侦测到一个疑似气球。声明未提及该气球源自中国或其他国家。

根据声明，该“物体”在5万5000尺的高度，以25节的平均速度由南向北进入哥伦比亚空域。哥伦比亚空军持续监察这个有“气球特征”的物件，直至它离开哥伦比亚空域。声明说，他们确定“该气球不对国家安全构成威胁”。

截至星期天，未有任何官方声明证实有不明气球飞越拉丁美洲国家空域。