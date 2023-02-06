中国副外长谢锋就击落气球向美国驻华使馆提出严正交涉

中国外交部副部长谢锋奉命代表中国政府，就美国击落出现在美国上空的中国高空侦察气球事件，向美国驻华使馆负责人提出严正交涉，将坚决捍卫中国的利益和尊严。

据中国外交部官网星期一（2月6日）发布的新闻稿，谢锋已于星期天（5日）提出交涉。

谢锋重申，中国民用无人飞艇误入美国领空完全是由不可抗力导致的意外、偶发事件，事实一清二楚，不容歪曲抹黑。但美国置若罔闻，执意对即将离开美国领空的民用飞艇滥用武力，明显反应过度，严重违反国际法精神和国际惯例。

谢锋说，美国所作所为严重冲击、损害峇厘岛两国元首会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程。中国对此坚决反对、强烈抗议，敦促美国不得采取进一步行动损害中国利益，不得升级、扩大紧张局势。

谢锋强调，中国政府正密切关注事态发展，将坚决维护中国企业的正当权益，坚决捍卫中国利益和尊严，保留作出进一步必要反应的权利。

美国上星期四（2日）首次公布发现这一中国高空侦察气球，原定2月5日将访华的美国国务卿布林肯也在星期五宣布将推迟访问。随后，美国战斗机星期六（4日）在南卡罗来纳州沿海水域上方的美国领空，将这一高空气球击落。

中美两国对这个气球的性质各执一词。美国国防部长奥斯汀星期六说，中国利用该气球试图侦察美国本土的战略点位，美国击落气球是“慎重且合法的行动”，有效回应了中国对美国主权“令人无法接受的侵犯”。

