彭博：中国房地产业A股开发商交出七年来最差年报成绩单

尽管官方去年下半年起持续出台政策提振楼市，但中国房地产开发商去年的盈利仍进一步恶化，低迷的房地产市场信心重铸尚需时日。

据彭博社星期一（2月6日）报道，在60家已披露去年业绩报告的A股房企中，整体亏损的房企达到36家，占比60%，该比例为2016年以来最高。同时，亏损扩大、由盈转亏或净利润同比下滑的公司有41家，恶化面占比约为68%。

自恒大债务危机起，中资地产业流动性危机在市场掀起巨浪，境内外债券违约、股价下挫，以及2022年颇受关注的“停贷潮”，都令行业深陷泥淖。

中国监管层去年下半年连发“十六条”、“三支箭”等政策助力房企融资，但行业复苏仍缺乏需求端的配合。中国百强房企1月份销售操盘金额同比下降32.5%，显示房价下滑、收入降低令购房者却步。

报道引述中指研究院企业研究总监刘水说，行业整体盈利下行叠加市场仍在筑底，使房企投资信心不足，拿地仍将较为谨慎。不过他也提出，随着政策支持力度加大，今年中国房地产市场有望筑底回稳，或较2022年有所缓解，但盈利压力仍在。

根据规定，A股上市公司的正式年报和一季度业绩披露将于四月底截止。此外，因尚未发布经审计的2021年业绩，中国恒大和佳兆业集团等中资地产股在香港仍处于停牌状态。

报道称，虽然国有企业在融资方面比民企更有优势，但楼市销售寒冬仍令部分国企业绩大幅下滑。其中，规模最大的国有房地产开发商之一保利发展的快报显示，受毛利率下降等影响，其2022年净利润缩水33%；招商蛇口也说，受毛利明显减少、资产减值增加、物业租金下降等因素拖累，去年盈利大降56%至63%。

建银国际的分析师在相关报告中指出，国有企业业绩报告不尽如人意，将是市场主要的潜在不利因素，“我们对与国企开发商相关的盈利风险持谨慎态度，并担心其估值可能不完全合理。”

不过，尽管整体业绩恶化，仍有部分房企因债务或资产重组的推进而能实现账面扭亏。其中，广宇集团因完成了重大资产项目重组，包括置出23家房地产子公司股权，而预告将扭亏。华夏幸福也预告，基于债务重组的收益，2022年将转为盈利，但若扣除上述非经常性损益的影响，其2022年仍将亏损最高达173亿元（人民币，约33.8亿新元）。

刘水认为，房企扭亏为盈多是依赖于偶然事件的影响，不具有可持续性。不过他也说，债务重组进展等关键事件的转机，表明企业经营困难正在有效化解，将有助于企业未来发展。

国信证券的分析师也在相关报告中指出，当前房地产行业销售底部区间已经确立，但复苏速度仍较为缓慢。报告认为，需求复苏是解决行业困境的关键，预计后续需求端一揽子政策将持续放松。

