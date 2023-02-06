大陆国台办欢迎国民党副主席夏立言率团到访

中国大陆国台办欢迎国民党副主席夏立言本月率团到访。

据中国央视新闻报道，中国大陆台办新闻发言人朱凤莲星期一（2月6日）说，中国国民党副主席夏立言将于2月8日至17日率团来访，出席有关两岸交流活动并参访。

她说：“我们欢迎夏立言副主席率团来访，愿在坚持‘九二共识’、反对‘台独’的共同政治基础上，加强与中国国民党交往，巩固增进互信，深化各领域交流合作，共同推动两党关系和两岸关系向前发展，维护台海和平稳定，增进两岸同胞利益福祉。”

另据台湾媒体报道，国民党副主席夏立言率领的大陆访问团预计于2月8日至17日走访北京、南京、上海、武汉、重庆等地。

国民党务人士强调，此行重点为关怀在大陆投资的台商、以及在陆求学和生活的台湾民众，并向陆方反映台湾农渔民、中小企业当前所遭遇的相关议题，希望透过理性对话沟通，促进两岸之间的善意互动。

夏立言此行预料有望与中国大陆国台办主任宋涛会面，据悉与中共政治局常委王沪宁的会面仍在安排中。

夏立言曾在去年8月率团访问大陆，除慰问与关怀在大陆的台商、台生及台湾民众外，也在与大陆海协会会长张志军、大陆国台办副主任陈元丰餐叙时，传达台湾民众对大陆军方对台演习的不满，并向北京方面确认两岸经济合作架构协议（ECFA）是否存续。