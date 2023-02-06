网飞等多家海外影视公司起诉人人视频侵权

因发布盗版影视作品而被中国官方整改的视频网站“人人视频”，今年1月再被网飞、索尼、迪士尼等多家海外影视公司起诉，案由均是版权相关纠纷。

据《北京商报》星期天（2月5日）报道，企业信息数据库“天眼查”显示，人人视频（现已更名为“多多视频”）的关联主体上海众多美网络科技有限公司1月新增10起开庭公告，案由涉及“著作权权属、侵权纠纷，侵害作品信息网络传播权纠纷”等。

这10起案件的原告包括环球影业、派拉蒙、索尼、华纳兄弟、迪士尼、21世纪福克斯、网飞以及亚马逊。

人人视频此前的官司，也几乎都跟版权有关。天眼查统计数据显示，上海众多美网络科技有限公司曾因27起侵害作品信息网络传播权纠纷而被起诉。

报道称，人人视频并非未尝试过正规化。人人视频在2021年曾拿到快手、小米投资，并为了正规化与重庆广电达成了合作。此外，公司还计划把人人视频整体经营业务转移至重庆，并以重庆本地公司作为上市主体在中国或国外挂牌上市。

数据显示，在2021年被官方下架整改前，人人视频曾坐拥1.6亿用户。而根据艾媒北极星最新数据，2022年12月，人人视频活跃用户347.06万，仅排在综合类视频行业第20名。

据此前报道，人人视频2021年6月在苹果应用商店下架，人人视频中“快看”板块也发布下线整改通知，对问题严重、影响恶劣的账号及违规内容从严从重处置。同年7月，人人视频超过80%的影视内容被下架，包括当时热播的《致命女人》(第二季)和已完结的经典老剧《绝命毒师》《生活大爆炸》《摩登家庭》等。

