李家超：香港与沙特将启动促进和保护投资协定谈判

香港特首李家超利雅得时间星期天（2月5日）展开沙特阿拉伯利雅得访问行程，期间香港与沙特企业交换多份合作意向书。李家超说，香港与沙特阿拉伯将启动促进和保护投资协定谈判，增加双边投资流动。

据香港特首办官网消息，李家超星期天上午与沙特阿拉伯投资大臣法利赫（Khalid Al-Falih）会面，就双方创建更密切经贸关系交流意见。

李家超在会面中说，香港与沙特阿拉伯一直保持紧密的双边贸易关系，希望通过这次访问能与当地各界创建联系，并加强与该国在经贸、投资和文化等不同领域的合作。

之后，李家超与沙特阿拉伯公共投资基金副主席诺瓦赛（Turqi A Al-Nowaiser）会面。李家超欣悉基金最近在香港开设了新办事处，证明了沙特阿拉伯对香港、中国大陆和邻近市场的信心和兴趣。

李家超指出，香港的地理位置优越，在“一国两制”下的优势独特，并拥有世界一流的基础设施和丰富的专业人才。沙特阿拉伯的资金和投资在香港可以有无限的机遇，包括金融、创科、基础建设、高质量发展和文化艺术等，加上香港是进入内地市场的桥梁，是粤港澳大湾区建设的发动机之一，正创造投资发展的庞大空间。

李家超星期天下午一行参观“THE LINE Experience”展览，了解沙特阿拉伯公共投资基金旗下项目NEOM未来城市的创新设计。

NEOM是正在沙特阿拉伯西北部建设的一座智慧城市，推动未来在商业、宜居性和可持续发展方面的创新。

李家超说，香港作为国际金融中心，在向NEOM提供资金方面可以发挥关键作用。

李家超星期天晚上一行出席沙特阿拉伯与香港投资论坛暨新春晚宴。活动由香港驻迪拜经济贸易办事处和香港贸易发展局举办，有超过300位当地政府部门代表和商界领袖参与。

李家超在论坛上发表讲话时宣布，香港和沙特阿拉伯双方经过多轮富有成效的探讨及他与沙特阿拉伯投资大臣会面后，将会启动促进和保护投资协定的正式谈判。投资协定及其谈判将向两地商界发出正面信息，有助加强投资者的信心及增加双边投资流动。

在论坛期间，李家超与沙特阿拉伯投资大臣法利赫见证香港及沙特阿拉伯企业或机构之间交换六份合作备忘录或合作意向书，涵盖金融、创新科技、商务、交通、能源等。

李家超利雅得时间星期一（6日）将继续在利雅得的访问行程，其后将前赴阿拉伯联合酋长国阿布扎比访问。