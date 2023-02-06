中国大批出境团今天起首发 游客青睐东南亚国家

随着中国文化和旅游部此前官宣星期一（2月6日）起试点恢复中国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务，中国大批出境旅游团将于星期一起陆续首发，当中东南亚国家最受中国游客青睐。

据香港中通社报道，中国文旅部1月20日公布的试点恢复中国公民出境团队旅游国家，包括泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴和阿根廷。

1月20日起，大量出境团队游产品集中在中国各大在线旅游平台上线。其中携程已上在线千条出境跟团游及自由行“机票+酒店”产品，覆盖了16个国家和地区。当中以泰国、马尔代夫、埃及、新西兰的相关产品预订量较高。

同程旅行上线出境跟团游和“机+酒”产品线路数百条，覆盖已开放出境游的全部国家，目前跟团游咨询量最大的出境游目的地国家为泰国、柬埔寨和印度尼西亚。

许多中国出境旅游团自星期一（6日）开始首发。中国旅游业央企中国旅游集团星期一有多个出境团队游首发团从中国各地出发，目的地涉及20个国家26个城市，游客报名泰国、新加坡、马尔代夫等国家产品最多。同程旅行首个出境游团队也将于星期一出发，目的地也是泰国，预计将在泰国曼谷、芭提雅、普吉岛等旅游目的地完成六晚七天的旅行。