台湾政坛人物悼念星云大师圆寂 蔡英文：弘法利生精神永存世间

台湾佛光山开山宗长星云大师星期天（2月5日）圆寂，台湾政坛人物星期一（6日）纷纷表示悼念。总统蔡英文相信，星云大师弘法利生精神永存世间。

综合台媒报道，台湾总统府发言人林聿禅星期一说，佛光山开山宗长、国际佛光会创办人星云大师昨天（5日）圆寂，总统蔡英文闻讯后深感不舍与哀悼。

林聿禅说，总统蔡英文感念星云大师为台湾、社会及佛教的奉献，星云大师毕生提倡“人间佛教”，创办国际佛光会，致力于文化、教育、慈善的推动，相信大师的慈悲友爱及弘法利生精神将永存世间。

身兼民进党主席的台湾副总统赖清德星期一在脸书上表达悼念之意。

星云大师曾在赖清德担任台南市长时称赞赖清德对于震灾的处理有能力魄力。赖清德在脸书上说，星云大师及其创办的佛光山慈悲基金会、国际佛光会，多年来重视社会福利、教育推广、人道救援，影响力遍布世界。感念星云大师的善行义举，祈愿大师的善念，继续度化众生。

台湾行政院长陈建仁星期一上午在脸书发文说，佛光山开山宗长、国际佛光会的创办人星云法师法师昨天（5日）圆寂，他致上悼念之意，对于星云法师创办国际佛光会，慈悲喜舍、服务奉献，他深感敬佩与感恩。相信这些人道救援的善行义举，也必会继续发扬光大。

陈建仁随后受访时再度推崇星云法师毕生贡献，并说若时间允许，会出席佛光山13日圆寂赞颂典礼。

民众党主席柯文哲星期一在脸书放上他与星云法师合照，并指出，星云法师一生致力推动人生佛教，并以文化弘扬佛法、以教育培养人才、以慈善福利社会，以共修净化人心。

高雄市长陈其迈星期一上午在脸书发文说，佛光山开山宗长、国际佛光会的创办人星云法师舍报圆寂，听闻消息，心中万般不舍，深感哀悼。市府已成立专案小组，配合治丧相关工作，由秘书长郭添贵担任召集人，全力协助治丧事宜。

国民党主席朱立伦在脸书对星云大师圆寂表达惊讶不舍，并说身为佛门子弟，要表达最深的敬意与追思，以及感谢星云大师一生的慈悲奉献。他也提到，星云大师是忠贞的国民党员，曾做过党务顾问、中评委，始终坚持公平正直的态度，也曾在他2015年拜访时语重心长地呼吁，“要有信仰，党健壮了，个人才有发展”，让他始终记得这句话。

高雄市前市长韩国瑜星期一凌晨在脸书发文悼念星云大师。他说，世界上有Sam种人值得敬仰，其中最让人敬佩的就是宗教家，以无私的心来自度度人、普度众生，星云大师就是有这般风范的宗教家。

台湾佛光山6日公布，开山宗长星云大师5日圆寂，佛光山即日起开放吊唁。佛光山还公布，将在下星期一（2月13日）早上9时于佛光山云居楼，举行圆寂赞颂典礼。