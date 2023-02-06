澳贸易部长将访华 中国愿重启经贸交流机制

澳大利亚贸易部长法雷尔星期一（2月6日）以线上方式，与中国商务部部长王文涛会面。法雷尔接受王文涛的邀请，在不久的将来访问中国。王文涛说，中国愿与澳洲重启经贸交流机制。

法雷尔（Don Farrell）在官网发布的声明中说，两人讨论了多个贸易和投资问题，包括“恢复澳洲出口商贸易活动畅通无阻的必要性，让中国消费者能继续享受高质量的澳洲产品。”

法雷尔也说，两人同意加强各层级对话，借此实现适时全面恢复两国贸易的目标。双方也同意，在气候变化、支持商业代表团等课题，探索进一步合作的机会，以进一步加强两国关系。

中国商务部在官网公布，双方在视频会谈上，就妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流，并证实王文涛邀请法瑞尔在合适的时间访华。

王文涛强调，中澳互为重要经贸合作伙伴，双方经济结构高度互补，双边经贸合作互利共赢。当前两国经贸关系正面临重要窗口期，双方应共同努力，为经贸合作注入更多的积极因素。此次会谈是双方共同推动中澳经贸关系重回正轨的重要一步。

王文涛说，一个不断发展、持续开放的中国，将为包括澳洲在内的世界各国带来更多机遇。双方下阶段应按照两国领导人会晤指明的方向，相向而行，加强经贸领域沟通协调，就各自关心的问题寻找互利共赢的解决方案。中国愿与澳洲重启经贸交流机制；拓展在气变、新能源等新兴领域的合作空间，推动两国经贸关系高质量发展。

他也说，中国高度关注澳加严对中国企业赴澳投资经营的安全审查，希望澳洲妥善处理相关个案，为中国企业提供公平、开放、非歧视的营商环境。

中国商务部也公布，法瑞尔说澳中经济高度互补，中国是澳最大的贸易伙伴，也是重要的投资来源国，贸易和投资是双边关系的重要基石。澳洲欢迎包括来自中国在内各国的高质量投资，并期待与中国进一步拓展气变、再生能源等领域合作。澳中两国均支持以规则为基础的多边贸易体制。澳洲愿与中国一道，通过坦诚对话增进互信、化解分歧，造福两国人民。

这是中澳商贸部长自2019年以来，首次举行会议。