星云大师采坐缸圆寂 台信众上山追悼

台湾佛光山开山宗长、国际佛光会创办人星云大师星期天（2月5日）辞世，享耆寿97岁。寺方遵照大师交代，身后采“坐缸”方式圆寂。星云法体星期天封龛，自传灯楼移至云居楼圆寂赞颂会场，供四方大众吊唁。

据台湾《联合报》报道，星云大师一生弘法，连身后世也不愿麻烦弟子与信众，除交代一切从简，不设治丧委员会、不个别发讣闻，不做系念佛事，采“三不”原则，也交待寺方将他的遗体真身采“坐缸”方式处理。

佛光山住持心保和尚星期天在佛光山传灯楼替大师举法体真身举办封龛典礼，星期一（6日）拂晓清晨，僧信二众的列队跪接，移灵至云居楼，场面肃穆。

星云大师中风后身体走下坡，频繁进出高雄长庚医院洗肾，农历新年前住进加护病房，入院约三周，星期天下午三点多搭私家车离开长庚医院，下午5点左右在佛光山上圆寂，享耆寿97岁。

许多信众不舍地说，一直认为大师在完善的医护照护下，应该长命百岁才是，却仅享寿97岁，佛陀纪念馆长如常法师透露，大师其实已102岁，但身分证少报五岁，所以也是百岁圆满。

星云大师行事低调，采佛教“坐缸”方式圆寂，即不愿叨扰四方各界，原本圆寂赞颂会时间订得更短，后来考量世界各地信众想赴台吊唁，再延长时日至2月13日。

“坐缸”是佛教中的僧人圆寂后举行的仪式之一，多年后开缸，缸内的僧人若是颜面如生，肉身不腐，就会被塑成金身，成为“肉身佛”。

佛光山一代宗师辞世，令许多信众不舍，星云大师灵堂设于佛光山云居楼，许多信众星期一上午就前去吊唁，有法师禁不住哀伤，掉下泪水，多数信众甚至行跪拜礼，表达敬重。

另据台湾壹苹新闻网报道，佛光山常务副住持暨都监院院长慧传法师说，星云大师的法体真身星期一起在云居楼一连七天，每天早上9时到下午5时开放信众追思缅怀，并由传灯会安排众弟子24小时轮流守灵；圆寂赞颂典礼预定2月13日上午9时于佛光山云居楼举行。