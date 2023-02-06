陆港全面通关 截止至中午逾八万旅客往返两地

香港与中国大陆星期一（2月6日）上午起全面通关，截至中午12时有逾八万人往返两地。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，这次陆港两地全面通关，不设人数限制，不需要预约，北上前七天如无外游，出入境时毋须出示核酸检测阴性证明。

香港保安局局长邓炳强星期一视察罗湖口岸首日运作情况，形容已回到复常阶段。他说，截至中午12时共有8万3000名旅客往返两地，分别有五万人北上及3万3000人赴港，当中八成是香港人。

邓炳强也视察莲塘/香园围、皇岗及罗湖口岸的通关运作情况，并在罗湖口岸对记者说，最多人使用罗湖口岸北上，截至中午有约1万4000人，经落马洲有约一万人，经莲塘/香园围新口岸则有1400人。香园围口岸今天（6日）正式开通旅客过关，可以起到分流作用。

邓炳强说，港府正与大陆商讨如何简化大陆出入境健康申报安排，希望能用一个最快捷方法，让旅客申报及出入更畅顺和方便。

他说，明白长者申报时可能有困难，不同部门已设立关爱队协助。各个口岸的纪律部队已恢复正常人手，当局明白通关初期，可能有市民不熟习或心急过关，已预备额外人手，应付突然增加的人流。

邓炳强称，在1月8日与大陆首阶段通关至今，当局未发现任何水货情况，但明白过往曾出现水货问题，当局不会掉以轻心，会作出相应行动。

他续称，港府的跨部门工作小组将应对有可能出现的水货问题，会在上水等往常出现水货活动的地方，加强巡查及执法。