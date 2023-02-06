美媒：特朗普时期美上空有三疑似中国间谍气球

美国媒体报道，在前总统特朗普执政时期，曾有三个疑似中国间谍气球飞过美国大陆上空。

一名美国官员星期天（2月5日）告诉美国有线电视新闻网（CNN），美国情报界已准备向特朗普政府主要官员讲解中国间谍气球计划。现任美国政府认为，这些气球过去几年曾出现在五大洲。

美国政府不久前公布，有疑似中国间谍气球出现在蒙大拿州上空。之后，五角大楼说，特朗普时期曾发生类似事件。

在特朗普时期担任防长的埃斯珀（Mark Esper）星期五（2月3日）告诉美国有线电视新闻网，对于五角大楼的这项声明，他感到惊讶，并说：“我不记得有人来到我的办公室，或读到关于中国有监视气球出现在美国上空的信息。”

特朗普在社交平台上指中国气球曾在他执政时期飞过美国上空是虚假信息。

拜登政府官员称，这些事件是特朗普离任后才被发现，并说拜登上台初期还有另一个中国间谍气球短暂飞越美国大陆上空。

五角大楼已向国会通报，特朗普时期曾有中国监视气球出现在得克萨斯州和佛罗里达州附近。众议员沃尔茨（Michael Waltz）在发给CNN的声明中说：“目前，我们了解到佛罗里达州和德克萨斯州附近发生了侵入事件，但不清楚在这些气球放了什么样的系统，或这些事件是发生在领海，还是飞过陆地。”