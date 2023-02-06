瑞士国会团会见蔡英文 吁两岸通过对话和平解决歧见

瑞士联邦国会访问团星期一（2月6日）上午会见台湾总统蔡英文，瑞士联邦国会友台小组主席莫利纳（Fabian Molina）说，瑞士将在今明两年担任联合国安理会非常任理事国，肩负着世界和平的重担，此时访台的一大重点是主张“台湾及中华人民共和国”存在的歧见，应以和平对话解决，其余一概不予接受。

尽管中国大陆自去年起多次提出抗议，瑞士联邦国会访问团仍于2月5日至10日访问台湾。

综合中时新闻网和《自由时报》等台媒报道，蔡英文在会见瑞士访问团致词时指出，这几年台湾与瑞士关系越来越密切，台湾议题在瑞士国会越来越受到重视，在场议员在国会提出重要的友台法案，也透过质询呼吁增强与台湾的交流合作，并参加连署致函活动，支持台湾的国际参与。

蔡英文感谢瑞士议员对台湾的坚定支持，并强调台湾与瑞士是理念相近伙伴，共享民主、自由的价值，且都是以外贸为导向，在产业发展上有互补优势，期待台湾与瑞士可以持续深化经贸关系，共同维护民主供应链的安全，并在各领域加强合作，共同对抗假讯息、强化网络安全等议题。

蔡英文说，台湾位处在民主防线的最前线，会坚定维持区域和平稳定，面对威权主义扩张，呼吁民主阵线的朋友，持续深化伙伴关系，确保台湾的生活方式。

莫利纳指出，瑞士与台湾有非常多共通点，共享民主、人权及法治价值，同时也有美丽高山、悠久的历史传统。同时瑞士与台湾都是高度仰赖移民、研究、科技创新的社会，且都是缺乏天然资源，两地都非常努力达到创新跟务实，在这个精神底下，要持续努力进一步发展关系，满足两地利益。