土耳其强震酿逾2600死伤 台湾捐赠20万美元赈灾

台湾外交部宣布，捐赠20万美元（约26万新元）协助遭受强震影响的土耳其赈灾。

综合法新社和路透社报道，土耳其星期一（2月6日）当地时间凌晨4时17分（新加坡时间上午9时17分）发生7.9级大地震，造成土耳其南部逾2600人死伤，地震也殃及邻国叙利亚，造成逾800人伤亡。

据台湾外交部官网发布的新闻稿，土耳其南部卡赫拉曼马拉什省（Kahramanmaraş）于当地时间2月6日清晨发生芮氏规模7.4浅层地震，周边邻近省分包括哈泰伊（Hatay）、加济安特普（Gaziantep）、阿达那（Adana）等均可感受明显摇晃，造成人员伤亡，多栋建物倒榻，并已发生至少17次余震。

根据新闻稿，台湾外交部亚非司长贺忠义已于第一时间代表外交部长吴钊燮向土耳其驻台代表贝定可（Muhammed Berdibek）对此次震灾所造成的人员死伤表达台方诚挚慰问之意，以及台湾即时提供救灾与赈灾协助之意愿。

台湾外交部也于第一时间请台驻土耳其代表处查报相关灾情，目前暂未接获台侨或台湾人员伤亡的通报，驻处人员及眷属平安，并将持续密切注意是否有台湾民众受到波及，随时回报。

基于人溺己溺、救灾不分国界的人道关怀精神，台湾政府宣布捐赠土耳其政府20万美元赈灾及安置灾民，至盼土耳其灾区复原工作早日启动。有关台湾派遣搜救队赴土国协助救灾的部分，台湾外交部刻正与土国积极协调中，倘有相关进展，将随时向外界说明。