需求减缓 中国零售商打折出售新款iPhone

在智能手机需求减缓的情况下，中国市场的苹果iPhone14 Pro系列手机最高降价约10%。

综合路透社和中国证券时报报道，业内人士透露，苹果将在2月5日至4月1日期间推出活动，iPhone14 Pro系列全部版本将降价700元（人民币，约135新元）销售，范围几乎覆盖所有授权门店。

报道称，虽然降价并不会体现在苹果官网价格上，但授权门店几乎全部覆盖，电商平台也会降价促销，参与此次活动。目前，在中国电商平台京东和苏宁上，iPhone 14 Pro 基础版的售价仅7199元，较官网价格低800元。

中国媒体分析，尽管苹果经常举行降价促销活动，但一般都会在暑假或开学前后、以及新机发售前后进行，Pro系列机型一般也不参与降价。此次的促销时间和降价幅度都相对反常，也在中国社交媒体上引发有关苹果“清库存”的讨论。

杰富瑞集团（Jefferies Group）分析师在一份说明中指出，连最畅销的iPhone 14机型也开始降价，“这对需求来说不是一个好兆头”，并补充说几个安卓品牌也已经降价。

由于消费者谨慎消费，中国智能手机2022年的销量同比下降13％，为10年来最大跌幅。国际数据公司（IDC）此前发布数据显示，2022年中国智能手机总出货量为2亿8600万台，低于2021年的3亿2900万台，也是2013年以来首次跌破3亿台。

国际市场调查公司Canalys的报告指出，苹果本季度的销售额下滑了24%，部分原因是iPhone 14系列的提前发布，部分原因是合同制造商富士康的工人骚乱导致的供应链问题。

