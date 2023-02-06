台湾设计师与女儿携手夺格莱美最佳唱片包装奖

第65届格莱美音乐奖（Grammy Awards）新加坡时间星期一（2月6日）上午8时在加州洛杉矶举行颁奖礼，台湾设计师萧青阳和女儿萧君恬携手以作品《淡兰古道三部曲》（Beginningless Beginning）专辑包装设计，获得最佳唱片包装奖。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，这是台湾艺术家团队连续两年获得此项殊荣。萧青阳得奖后说，这张专辑呈现的是由古迄今的传承，他与女儿首次合作即一同获奖，格外具有意义。他在台上以中文发表得奖感言，并感谢家人、祖先与淡兰古道上的所有人。

这是萧青阳18年第七次入围格莱美最佳唱片包装奖，也是该奖项入围最多次的纪录保持者。萧青阳圆梦得奖，许多圈内好友纷纷向他道贺。

台湾新任文化部长史哲第一时间获知他们得奖讯息，即派驻洛杉矶台湾书院主任简德源在颁奖典礼现场代为致送贺电，并传达台湾民众都为他们得奖感到欣喜与骄傲。

萧青阳和女儿萧君恬共同创造的作品以台湾淡兰古道沿途不同时刻的溪水声、山谷与虫鸣鸟叫声，搭配3000年前东方古乐器演奏古曲录制而成，希望让世界听到台湾独特的古道与古乐创意结合。

得奖作品的封面设计则以布袋戏偶的外型出发，用一张纸裁切出一层又一层蕴含蛇腹老相机概念，彷彿记录着百年古道中先祖走的路、听的曲。设计团队希望透过葛莱美这个国际舞台，让来自世界各地的音乐人知道台湾有这么丰富美丽的历史文化，将“祖先走的路”传递给全世界。

这次台湾第二度拿下格莱美最佳唱片包装奖。去年设计师李政瀚、于薇以董事长乐团与第二代马兰吟唱队的《八歌浪》专辑包装获奖，拿下台湾首座格莱美奖。