香港纪录片《给十九岁的我》涉私隐争议暂停放映

由香港导演张婉婷执导的纪录片《给十九岁的我》上星期四（2月2日）正式公映，但先后被片中其中两名主角及香港自行车运动员李慧诗发文批评，称不同意以任何形式进行公开放映。张婉婷最终宣布星期一（6日）起暂停公映。

据香港中通社报道，《给十九岁的我》记录香港多位女学生成长故事，从2011年拍摄至2021年，此前曾在2022年第46届香港国际电影节举行世界首映，并入选台北金马影展2022华语影像系列电影、第18届布拉格亚洲电影节当代电影系列等，还获得第29届香港电影评论学会大奖最佳电影奖。

电影2月2日在香港公开上映，受到广泛关注，也引发争议。影片中拍摄到的两名女生先后公开表示不满。其中一位女生阿聆说，最初拍摄时她与其他同学认为只作校内放映或筹款用途，并未得知会有公映计划，之后校方也一直未知会公映，直至2021年12月校内首映，她才首次看到《给十九岁的我》完成品，当时阿聆感到恐惧拒绝公开放映，更需要向心理医生求助。

另一位女生阿畲蹭，自己当时并没看到最后成片，后来被告知已送电检，不能再改动。而片中还有阿畲吸烟片段，更是团队以“狗仔队式偷拍”，再将片段放入电影。

此外，摄制团队曾跟拍其中一位女生马燕茹到日本拍摄赛事，其中香港自行车运动员李慧诗也在电影中接受访问。然而李慧诗说，并未被告知会在电影中出现。

香港教育局星期天（5日）说，已得悉事件，学校已启动危机处理程序跟进事件，并会支持受事件影响的师生。发行的高先电影说，已购票的市民，即日起至本月19日可以退票。

导演张婉婷会见传媒时说，身为导演她责无旁贷，要对当中误解或做得不好之处负上责任，并向影片团队、工作人员、学生等道歉，并指对有主角撰写长文表达不满感到惊讶，现在重要是与各方面和解。

张婉婷认为事件中可能有理解落差，有需要坐下再讨论。她也承认，公映前并没有取得其中一人签署第二份同意书，并指有关女生在10年前已经签署同意书，当中包括同意在戏院公映，其后根据女生的行为，判断对方同意公映。