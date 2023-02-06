中国外交部：拉丁美洲上空气球是中国民用无人飞艇

中国外交部证实，拉丁美洲上空出现的气球是中国民用无人飞艇。

针对记者提问指美国防部称，中国侦查气球也在拉丁美洲上空发现，同时美国上空也发现了另外三个气球，中国外交部发言人毛宁星期一（2月6日）在例行记者会上回应称，经了解核实，有关的无人飞艇来自中国，属民用性质，用于飞行试验。受气候影响，而自身控制能力有限，这一飞艇严重偏离了预定路线，误入拉美和加勒比上空。

毛宁说，中国是负责任的国家，一贯严格遵守国际法，已同有关各方进行通报并妥善处理，不会对任何国家造成任何威胁，各方也都对此表示理解。

据彭博社星期一（2月6日）报道，委内瑞拉公开谴责美国打下中国无人掌控民用气球，该国外交部发声明指美国再次“使用武力”对付不会对地面人员构成军事和人身威胁的器械。哥伦比亚空军也发声明称，在其境内空域侦测到一个疑似气球，但确定“该气球不对国家安全构成威胁”。

对于中国外交部副部长谢锋与美方交涉侦查气球情况和美方击落侦查气球、中方将做何回应的提问，毛宁说，中方坚决反对美方不顾中方的反复说明，执意动用武力，明显反应过度。“美方不要没完没了，升级扩大，中方将视事态的发展作出必要的反应”。

在被问及美方称中方的侦查气球附有监测的设备，一般不会在气象设备中发现，而气球也进入了一些敏感区域，毛宁指出，中方已经表明这完全是一次不可抗力导致的偶发意外事件，美方还刻意渲染炒作，甚至武力袭击，这是不可接受的，不负责任的行为。

至于中方是否意识到侦查气球事件危险性的提问，毛宁指出，美国国防部也声明，这个气球或者说这个飞艇不会对地面人员构成军事和人身威胁。“我想强调的是，对于这种偶发意外事件，双方特别是美方应当以冷静、专业、非武力的方式妥善处理”。