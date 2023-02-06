已知最年轻患者 中国19岁男孩确诊阿兹海默症

中国首都医科大学宣武医院一名19岁男孩被诊断为阿兹海默症，医疗团队发表论文称，这是目前已知最年轻的临床诊断为阿兹海默症（俗称老年痴呆）的患者。

据《北京青年报》星期天（2月5日）报道，宣武医院贾建平团队1月31日发表在国际学术刊物《阿兹海默症期刊》（Journal of Alzheimer's Disease ）上的论文中，记录了这起案例。

据论文介绍，这名19岁的患者因为进行性的记忆衰退来宣武医院求医，从高中起开始受困于明显的短期记忆缺失，并出现阅读和反应困难，会不时丢东西，甚至忘记自己有没有吃饭。论文成，受记忆衰退影响，该患者不得不退学，但目前仍然能独立生活。

论文称，医院为该患者做了多种检查，包括当前用于诊断阿兹海默症的最权威手段——脑脊液指标检测和PET扫描，患者还接受了多种量表测试。结果显示，该患者存在轻度的脑萎缩等症状，部分脑脊液指标也存在异常，最终患者被临床诊断为阿兹海默症患者。

论文称，该患者是目前已被报告的符合阿兹海默症诊断标准的最年轻病例，同时该病例也没有携带已知的和阿兹海默症有关联的基因突变。

参与论文撰写的宣武医院神经内科主任医师贾龙飞说，该病例的情况非常罕见，以至于他一度不敢相信检查的结果。

针对这种老年病发生在19岁年轻人身上，贾龙飞说，公众不必因为此次发现的罕见病例感到过度担心。他认为，现在发现的一些年轻患者，主要得益于技术的进步，“应该说以前也存在一些年轻人患病，只是因为技术的原因没能得到确认而已。”

贾龙飞认为，此次报告的这名19岁且没有常见基因突变的病例，对于人类进一步去了解阿兹海默症的发病原理等，有着巨大的意义。

