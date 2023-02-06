下午察：游走蓝绿、两岸的星云大师

在佛教界享有崇高声望的台湾佛光山开山宗长星云大师星期天（2月5日）下午圆寂，享耆寿97岁。

星云俗名李国深，出生于江苏江都，五岁起随着信佛的外祖母茹素，12岁在机缘巧合下在南京栖霞山寺剃度出家，踏上佛门路。

星云1947年从焦山佛学院毕业。两年后，国共战争激烈，星云随僧侣救护队来到台湾，开始台湾传法之旅。1967年，他在高雄开创佛光山，树立“以文化弘扬佛法，以教育培养人才，以慈善福利社会，以共修净化人心”之宗旨，致力推动“人间佛教”。

所谓“人间佛教”，就是强调人们可以在自己的一生中有所作为，为社会和他人奉献，通过“实践修行”来悟道。相较其他佛教门派，星云的法门更贴近世俗的人间需求，这也是他对佛教思想传统的一大贡献。

开创佛光山后，星云展开多元化经营，涉足文化、教育、慈善、媒体等事业，在世界各地创设寺院300多间，并创办佛教学院、美术馆、图书馆、出版社、书局。

星云法师5日圆寂，佛光山2月6日清晨发布公告证实。当天上午九点开放吊唁后即有数百名信众排队上山，感怀大师对佛法的贡献。（香港中通社）

近年健康亮红灯

近年，星云大师的健康亮红灯，多次入院动手术，心脏开刀、糖尿病、中风等病痛不断。

2011年，他因缺血性脑中风送医急救，手术后恢复良好；2016年7月，他罹患糖尿病导致眼球钙化、视力越来越差，要开始习惯摸黑、全盲生活。同年10月，90岁高龄的星云因出血性脑中风入院，接受脑部手术清除血块。

今年农历新年前，星云大师住进加护病房，入院约三周，星期天（5日）下午才离开医院，下午5时左右在佛光山上圆寂。星云身边的人透露，“他回到心心念念的地方，走得很安详”。

星云对生死豁达，早在85岁就预立遗嘱，自述了自己命运多舛的一生、他对生死的理解、对人生的感悟、对佛教的期许和热爱。他把这篇遗嘱定名为《真诚的告白》。

遗嘱说，星云个人财产约2000万台币（约88万新元），均已捐公益信托教育基金。属佛光山的资产都不是他的，他连一张纸也不留，一生没积聚家累，留下的只有佛法真理。

台湾政治人物悼念

星云大师圆寂后，台湾蓝绿两营政治人物纷纷发文追思怀念。

台湾总统蔡英文感念星云为台湾、社会及佛教的奉献，相信他的慈悲友爱及弘法利生精神将永存世间。身兼民进党主席的台湾副总统赖清德则说，星云的影响力遍布世界，感念星云的善行义举，祈愿大师的善念，继续度化众生。

星云大师（中）2015年在一场活动中称蔡英文（左二）是台湾的妈祖婆，并预言她一定会当选总统。（自由时报）

国民党籍的台北市长蒋万安说，看到星云大师圆寂感到非常悲痛。他说，星云在几个场合都提到思想要国际化、学习要现代化，也在几个场合特别谈到，做事担当要有勇敢心，待人处事要有恭敬心。“这些不管是私人领域或是公共事务上面，给大家谨记在心的大智慧。”

不避讳论政 被批评为“政治和尚”

星云大师与政治人物来往密切，经常涉入政治事件，一度被批评者称为“政治和尚”。

除了是一位宗教领袖，星云也是国民党党员，曾任国民党党务顾问、中央常务委员、中央评议委员。他曾在日记中回应外界对他接受党职的批评，解释称：“‘接受’对佛教很好，表示佛教受政府重视；不接受表示个人很清高。菩萨发心，凡事只要对众生有利，不必太考虑个人利害。”

但国民党党员的身份，并不影响星云长期游走在蓝绿之间。2000年，台湾首次出现政党轮替，民进党的陈水扁当选台湾总统。他在访佛光山时，请星云重启原本在1996年封起的山门，星云几经考虑后同意，被视为对陈水扁友好。然而，2006年“倒扁”运动期间，星云又公开呼吁陈水扁下台，被视为正蓝之举。

马英九2008年竞选总统，星云也全力相挺，并在选举投票前呼吁“希望大家帮马英九找工作”。2015年时，星云也公开赞扬蔡英文是“妈祖婆”，称蔡英文一定会当选总统。

2015年，台湾时任总统马英九到佛光山传灯楼面见星云大师。（自由时报）

星云向来不避讳在公开场合就政治、两岸发展及公共议题发表看法。面对出家人论政的批评，星云在接受媒体采访时曾反问：“你说出家人，为什么要涉足政治？我是公民呀，我又没有褫夺公权，我为什么不能爱国？我们出家人一样要去当兵，要去交税，要去选举，我为什么不能表达道义，选贤与能呢？这是我们的责任。”

由始至终，星云认为关心政治，不代表干政。他曾在日记中写道，很高兴能代表佛教界接受“中央评议委员”的职位，让社会大众明白政府的英明、公平；让政府知道佛教界有力量有人才，所以宗教对政治所持的态度非参与、非躲避，是问政不干预。

与中国大陆领导人常有往来

星云大师也与中国大陆往来密切，曾多次与杨尚昆、李先念等中共元老，以及江泽民、胡锦涛、习近平等中国大陆领导人会面。有人说，星云是少有能先后与中国几代领导人见面、畅叙衷曲的出家人。

星云在自传《百年佛緣—社缘篇》中写道，他最先在1989年3月在美国组织“国际佛教促进会弘法探亲团”，首次以僧人身份到中国大陆访问，与当地官员会面。

此行，星云与时任中国国家主席杨尚昆见面。星云当时告诉杨尚昆，“不排除以武力解决台湾问题”这句话最好不要说，因为举世都希望和平，文攻武吓会让世界人士对大陆产生不好的印象。

杨尚昆当时表明，这句话并不是用来对付国民党，是应付其他党派，是怕将来国民党招架不住的时候，共产党有一个后备解决问题的规划。星云在自传写道：“我当时觉得，其他党派在台湾还不成什么气候，不应该有这样的小题大作。但是后来我也感觉到杨尚昆的远见，可见他们对台湾还是非常有研究的。”

上世纪90年代，星云初次返乡探亲，瞻仰西安法门寺佛指舍利，并希望恭迎佛指舍利赴台，促进两岸人民来往。后来，时任中共总书记江泽民以16个字“星云签头，联合迎请，共同供奉，绝对安全”，批示遂愿。

此后，星云与江泽民有过至少三次会面。他回忆起第二次见江泽民时说：“他也很高兴，跟我谈起佛学，他甚至能把《瑜伽焰口》里的《召请文》从头到尾背出来。”

据“上观新闻”报道，星云在2014年2月受邀随台湾访问团前往北京，在钓鱼台与中国国家主席习近平会面。隔日，访问团拜会了前国家主席胡锦涛。不久，星云又前往扬州，再次与江泽民会面。

据中评社报道，习近平在2014年2月见到星云大师时特别说：“大师送我的书，我全都读完了。”佛光山人士后来透露，星云送给习近平的是其著作《百年佛缘》。

中共中央总书记习近平（右）2014年2月在北京钓鱼台国宾馆会见了台湾国民党荣誉主席连战（中）及随访的台湾各界人士。图为习近平与星云大师（左）握手。（中新社）

致力推动两岸交流

星云曾说，正因生逢乱世，自己反对“台独”，对生灵涂炭的痛苦心有戚戚焉，所以他主张两岸和平，因为战争后果不堪设想。

他也曾表明，他的心愿是希望两岸的领导人都能多重视中华文化和佛教净化人心的功用，让佛教为国家社会人民带来和谐与安乐。

在与台湾《远见杂志》的一次访谈中，星云曾以“打篮球”“谈恋爱”比喻两岸关系，也用禅宗公案劝戒两岸领导人，“大陆对台湾要慈悲，台湾对大陆要理智”。

有人说，星云对于政治的涉入及评论，在台湾宗教界算是开创先河。对于被批评者冠上“政治和尚”的称号，星云早年自觉委屈，后来也豁达以对。他说，被称为“政治和尚”，“表示我很有力量，不舍弃任一位众生；但这都是虚名，不去计较就好”。能够游走于蓝绿和两岸，这位令人敬仰的宗教领袖所拥有的相信不仅只是力量，也有很多人所没有的大智慧。

延伸阅读：

纪赟：继承与开拓，宗教与时代 ——星云法师、汉传佛教与两岸关系