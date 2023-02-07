孙春兰：把开学工作准备到位确保师生健康和校园安全稳定

中国国务院副总理孙春兰星期一（2月6日）到北京市第十九中学、北京大学、清华大学、北京航空航天大学调研开学准备工作，她强调，各级各类学校要按照“乙类乙管”要求进一步优化学校管理措施，全面恢复正常教育教学秩序，把开学的各方面工作准备到位，确保教育系统广大师生健康和校园安全稳定。

根据新华社报道，孙春兰当天到上述高校了解学校教育教学安排、学生心理疏导、科研项目进展、有关物资储备等情况。她充分肯定三年来全国学校疫情防控工作，广大师生听从党和政府号召、以实际行动支持抗疫斗争，展现了良好的精神风貌。今年春季开学，冠病病毒感染实施“乙类乙管”后近三亿师生大规模集中返校，各级各类学校要深入贯彻中共总书记习近平重要指示精神，落实中共中央、国务院决策部署，按照“乙类乙管”要求进一步优化学校管理措施，全面恢复正常教育教学秩序，把开学的各方面工作准备到位，确保教育系统广大师生健康和校园安全稳定。

孙春兰指出，开学前要全面摸排师生感染情况，组织有序安全返校。开学后要发挥学校卫生室、校医院、健康驿站等作用，动态储备药品物资，加强师生健康监测和健康管理，中小学校、幼儿园要落实晨午检、传染病报告、缺勤缺课追踪等制度，指导师生加强营养饮食、规律作息、适度运动、日常防护，树牢健康第一理念，落实好自身健康责任。针对因疫情影响、一些师生产生焦虑情绪等问题，要持续加强心理健康教育和疏导，结合不同年龄段学生特点组织开展文体活动，营造生动活泼、健康向上的校园氛围。

孙春兰还强调，学校要全面开展线下教学活动，针对学生学习实际情况，合理安排教学进度，认真执行国家课程方案和课程标准，确保教育质量。要加强对师生的关心关爱，做好校园服务保障，持续落实“接诉即办”要求，及时回应师生关切。要加强校园安全管理，集中排查校舍安全、饮食安全、消防安全、实验室安全、校园周边安全，及时消除风险隐患。各级教育部门要通过开学检查和指导，帮助学校及师生解决学习、工作和生活中的实际困难，持续推动教育更加公平、更高质量发展，办好人民满意的教育。