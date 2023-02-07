韩国防部：中国侦察气球不曾飞越韩领空

韩国国防部称，美国日前击落的中国侦察气球（中方称无人飞艇）不曾飞越韩国领空。

据韩联社报道，韩国国防部发言人全河奎星期一（2月6日）在例行记者会上说，考虑到美方评估气球的飞行高度和韩军的防空能力，韩国防部研判中国侦察气球未飞越韩国领空。韩军防空雷达有能力探测到领空范围内的此类飞行器，但雷达当时并未捕捉到有关航迹信息。

美国气象学家丹·萨特菲尔德此前基于美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的气流流动模型演算的该飞行器运动轨迹显示，若其沿着高1万4000米的气流飞行，则有可能飞越朝鲜半岛西南部末端的领空。但这仅是基于气流模型模拟出的情境，并非实际飞行路径。

韩国政府6日也就美国日前击落中国侦察气球表示，韩方理解美方就有关问题的关切。根据国际法，美方有权为维护本国安全采取必要措施。

韩国外交部官员6日说，韩国政府一贯坚持按国际法决不容忍一国侵犯他国领土主权的立场，并称中方就相关问题以透明方式向国际社会做充分说明，尤为重要。

美国上星期四（2日）首次公布发现中国高空侦察气球，原定2月5日访华的美国国务卿布林肯也在星期五（3日）宣布将推迟访问。随后，美国战斗机星期六（4日）在南卡罗来纳州沿海水域上方的美国领空，将这一高空气球击落。