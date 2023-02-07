哥斯达黎加政府：中国为气球飞入哥国领空致歉

哥斯达黎加政府星期一（2月6日）说，中国为气球飞入哥国领空致歉，并称气球主要用于天气研究。

据路透社报道，此前，一个疑似中国间谍气球飞越美国领空，令人美中陷入重大的政治和外交风波。

美国上星期四（2日）首次公布发现上述气球，随后美国战斗机星期六（4日）在南卡罗来纳州沿海水域上方的美国领空，将此气球击落。美国总统拜登星期一重申，美中关系未被此气球事件削弱。

根据哥斯达黎加外交部发布的简短声明，中国政府承认有一个气球飞越哥斯达黎加领空，中国驻圣何塞大使馆为此事件向哥斯达黎加政府致歉，并坚称该气球主要用于天气研究。

声明引述中国官员对哥国官员的讲话说，该气球偏离了预定路线，纠正错误的能力有限。

中国外交部发言人毛宁星期一在北京举行的例行记者会上说，经了解核实，在拉丁美洲上空发现的无人飞艇来自中国，属民用性质，用于飞行试验。受气候影响，而自身控制能力有限，这一飞艇严重偏离了预定路线，误入拉美和加勒比上空。

哥斯达黎加民航局主管星期天（5日）说，当地官员在上星期四收到报告指有气球飞越该国领空。当时准备起降的飞机接获通知，但官方未采取进一步行动。

此前，哥伦比亚军方在星期六发声明称，在其境内空域侦测到一个疑似气球，但确定“该气球不对国家安全构成威胁”。