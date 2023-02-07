中国重启出境旅游团 日旅游局盼早日恢复日本游

中国政府上月公布从星期一（2月6日）起试点恢复出境团队旅游，但日本不在20个获选国家名单内，日本旅游局期盼早日恢复日本游。

中国文旅部1月20日公布的试点恢复中国公民出境团队旅游国家包括泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴、阿根廷。

据日本共同社星期一（2月6日）报道，日本国家旅游局（JNTO）上海事务所所长山田泰史对中国试点恢复出境团队旅游表示欢迎，但也对日本不在入选名单表达遗憾。

日本国家旅游局星期（4日）在北京举办介绍长野、石川、冈山三县传统老街的活动。山田泰史说：“希望通过以地方为主的信息发布，早日迎来中国游客。”

在中国负责冈山县旅游推介的任安说：“想去日本旅游的中国人很多。对20个国家解禁只是第一步。”

星期六参加日本国家旅游局主办的旅游推介活动的北京市律师许永利（35岁）称，他曾两次赴日，去过神奈川县的箱根温泉、京都府、奈良县等地，想前往保留浓厚江户时代氛围的长野县驿站城镇奈良井宿等地。许永利还说想在日本取消入境核酸检测后前往，希望日方放宽边境口岸对策。

中国官方去年12月26日宣布从今年1月8日起大幅松绑边境防疫措施，但中国国内疫情大规模暴发引发不少国家和地区担忧。12月下旬以来，美国、日本、意大利、印度等多国相继针对中国游客出台相应管控措施。

日本政府要求要求所有来自中国大陆的入境人员提交检测阴性证明，并在入境时接受核酸检测等。中国驻日使领馆在1月10日起暂停审发日本公民赴华普通签证。

中国驻日本使领馆1月29日在官网宣布，即日起恢复审发日本公民赴华普通签证。此前，日本首相岸田文雄谴责中国暂停向日本公民发放赴华签证，对此深表遗憾，并呼吁中国撤销。

由于对来自中国大陆人员实施入境核酸检测时确认的阳性比率正在下降，日本政府上星期说，正根据此情况探讨放宽上述措施。