陈水扁：赖清德还未百分百“定于一尊”

台湾前总统陈水扁说，目前备战2024年总统大选的副总统赖清德，尚未百分之百“定于一尊”。

据台湾《中国时报》星期二（2月7日）报道，民进党“九合一”地方选举大败后力挺赖清德担任党主席，被看好争取代表民进党参选2024年总统大选。不过，陈水扁星期一（6日）受访时认为，现任行政院长陈建仁可能是赖清德争夺总统参选资格的对手。

陈水扁说，陈建仁之前受邀入党，又担任小英之友会荣誉总会长，一定有其目的，先前他还当过（民进党台北市长候选人）陈时中竞选总部主委，显然在总统蔡英文心中的分量很重，对他有很高的期待。

陈水扁说，从陈建仁入党时就有个感觉，即“另有任用”，讲白了就是要“卡赖”。以现况来看，即使赖清德当选党主席，取得总统大选门票，但应该还未百分之百“定于一尊”，接下来一定会有党内初选，应该会提前，不会拖到六七月。

台驻美代表萧美琴近来频频被点名2024年当赖清德的副手参选，陈水扁不认为萧美琴是第一人选，反而前文化部长郑丽君机会较高。他说，郑丽君对外发言都非常得体，没有什么争议，也是过去他任内最年轻阁员，做过文化部长，条件都很好，不会输给萧美琴。

外界点名萧美琴是因为她深受美国信赖，陈水扁指出，大家好像都觉得台湾正副总统候选人都是美国决定，但“没有这回事啦，美国没那么鸡婆，这是我们的事情”。

赖清德曾自称是“务实台独工作者”，是否成为他参选2024年总统的阻碍，对此，陈水扁强调，赖清德从政始于“新国家连线”，等同“台独”，赖清德从政过程一定会有所调整，但骨子里没有变，“我也说过台湾中国一边一国，还不是照样连任成功”，所以他不认为赖清德“台独”言论会影响他的选情。

至于国民党2024年总统人选会由谁出线，陈水扁认为，蓝绿候选人应该都还没有“定于一尊”，无论如何“能够赢是最重要的事”，国民党到最后一定会整合，并考虑谁出来才有可能赢。

虽然侯友宜在两岸、外交、军事等方面的能力之前遭绿营质疑，但陈水扁强调，没有总统候选人是要经过各项考试、面试或是经过托福考试等才能取得资格。现在的选举，尽管很有能力也不一定会当选，因为民主选举是由选民来决定，只能尊重人民的选择。

谈到柯文哲在2024年总统大选的角色，陈水扁说，他相信柯文哲会参选到底，但这结果不一定对民进党有利，即使民调显示柯会拿走比较多蓝营的票，但最后如果大家认为柯文哲当选可能性不大，蓝营票就会回流，“所以政治跟选举都是千变万化，不是一加一就会等于二”。