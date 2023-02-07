台湾去年各型导弹产量逾800枚

台湾加速量产各型导弹，去年导弹总产量合计超过800枚。

据自由时报报道，台军方高层人士星期二（2月7日）说，中山科学研究院16条生产线去年的导弹总产量合计超过800枚，预估今明两年将达到产能高峰，可达年产1000枚导弹的阶段目标。

台湾国防部以“海空战力提升计划采购特别预算”，委由中科院量产包括剑翔无人攻击载具、万剑弹、雄升导弹、天弓三型防空导弹、陆射型与舰射型剑二导弹、增程型空射剑二导弹、雄三及增程雄三反舰导弹等，中科院先前投资兴建的导弹量产厂房顺利运作，目前各型导弹的生产线已开到16条。

台军方高层人士说，中科院过去的导弹生产线并非自动化，有如半手工型生产线，导弹产能不高，但自导弹量产厂房启用之后，已获得大幅改善，前年各型导弹的合计产能已到500枚，去年则是合计超过800枚，对因应中国大陆军事威胁的战备及库储导弹需求，有相当大的助益。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）去年12月公布2021年度“百大国防工业排行”报告。台湾中山科学研究院以年度20亿美元（约26.53亿新元）的军火销售额度首次上榜，一举跃居全球第60。军方高层人士说，中科院受惠于国防部委托全力量产三军各型导弹系统，2023年的营运总收入预估将达1200亿台币（约53亿新元），排名势必会更往前跃进。