陆港全面通关首日共28万人次出入境

香港政务司司长陈国基星期二（2月7日）谈及与大陆全面通关情况时说，首日共28万人次过境，陆路口岸占22万，出入境各占一半，会与大陆商讨取消“黑码”，即健康申报安排。

根据《星岛日报》报道，陈国基代为主持当天早上的行政会议时说，全面通关首日28万人次出入境，当中罗湖有6.4万人次、落马洲5.4万人次、港珠澳3.3万人次、深圳湾3万人次。

被问到过关时的健康申报表有没有简化或取消空间时，陈国基指，这是大陆的要求，明白对长者有所不便，政府已派同事在关口协助长者，目的是让长者不用到大陆才做申报，或是排队造成混乱。

他提到，昨天通关的运作理想，每位旅客只需花3至4分钟就完成过关，在工作人员协助下非常方便快捷，政府会继续提醒市民及早做申报，加强在火车站宣传，顺利通关，在口岸也会有职员帮助市民。昨日视察时也见到职员友善地协助市民，帮助完成申报，并没有叫市民离开。他明确表示，会与大陆商讨取消有关安排。



在被问到新开通旅客通道的莲塘/香园围口岸使用量会否太低时，陈国基回应说，作为多年入境处处长，每个新口岸起初人数一定较少，因为市民一开始因未去过而感到陌生和不熟悉，但相信会随时间而发现香园围口岸的优势，例如汽车可以直达过关，而相比乘搭火车去罗湖更便宜，相信将来会成为受欢迎的口岸之一。

就过关挤塞问题，陈国基重申正尽量安排优化取消“黑码”，但需大陆政府同意，因此未有取消时间表。在未做到前，政府会优化配套，帮忙提醒市民让恩知悉通关需求，让市民不会去到关口才知道未填写申报表，也希望媒体在报刊上“写大点”提醒市民及早申报。

至于未来检测服务是否有数量、地点及价钱上的调整，陈国基说，疫情措施放宽，但未完全完结，世卫也未公布冠病疫情大流行完结。检测中心会留作不时之需，但政府已经正在规划，未来会逐渐减少检测中心数量。

