天津篮协主席回应前男篮球员举报：诬告陷害

针对被前天津男篮球员孟祥宇在个人社交媒体上实名举报索贿及私扣工资，现任天津市篮管中心主任、天津市篮协主席张润起星期一晚（2月6日）发布声明，指孟祥宇诬告陷害。

孟祥宇2月2日在个人社交媒体上发布视频张润起，指其在2014年6月到8月期间，利用天津男篮总经理职务之便向自己索贿12万（人民币，下同，约2.35万新元）余元，2015年4月至10月期间对其进行威逼利诱，克扣工资20万余元。

孟祥宇2月5日晚在更新视频中表示，天津市纪委监委已介入，目前正准备着手开展相关调查。

根据新黄河报道，孟祥宇星期一接受采访时表示：“这件事毁掉的不是欠我的那点工资，毁掉的是我这么多年为篮球所付出的（努力）”。他介绍说，自己从12岁就去了辽宁少年队，后来去了美国（上高中），“家里花了很大一笔钱供我打球上学，但我回来之后发现打篮球并不是有天赋、有技术、有能力就能打的，反而是领导的一句话就能让你打，或者不能打。我遇到的不公，这么多年已经成了我的一个心魔，我相信总有一天会水落石出的。”

孟祥宇说，前中国国足主帅李铁和前中国女篮主教练李亚光涉嫌严重违纪违法目前正接受调查，这也给自己很大的信心。孟祥宇还说，自己2017年曾就此事向有关部门反映过，但最终不了了之，这一次自己之所以实名举报，并不是想要达到一个什么样的结果，就是为了给自己这些年在篮球上付出的血汗有个交代。

谈到自己举报张润起索贿和克扣工资一事是否有证据时，孟祥宇表示自己目前还不方便透露，明天将和纪委有关领导见面反映相关情况。孟祥宇坦言，自己实名举报的结果80%的可能不会赢，但足够对自己的内心有一个交代了。

张润起星期一通过“天津篮球”官微发布《关于孟祥宇诬告陷害行为的严正声明》说，孟祥宇2014年3月加入天津荣钢篮球俱乐部，2015年10月经其本人申请终止合同，其本人声明天津荣钢篮球俱乐部和其本人没有任何工资、训练费等方面的经济及其他一切法律纠纷。

张润起说，孟祥宇在队期间均由教练组进行日常训练、比赛和管理。孟祥宇散布的索贿、私自扣除其工资的言论均不属实，本人和孟祥宇无任何经济往来。

张润起还说，对于孟祥宇的诬告陷害行为，已经对本人名誉造成恶劣影响，本人保留依法追究其法律责任的权利。

身高2.21米的孟祥宇是辽宁朝阳人，出生于1995年8月，司职中锋，早年他曾在辽宁青年队效力，其间和男篮国手周琦当过队友。2011年，孟祥宇离队赴美国上高中。据相关报道称，他在美国布雷登诺市某高中学校就读，是校队的绝对主力球员，场均能够得到21分8.4篮板5.6次助攻。2014年，孟祥宇回国加盟天津男篮，但最终并没有代表天津男篮出战CBA，他在2017年就曾爆料称，自己在天津男篮遭遇诸多不公。