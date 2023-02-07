百度版ChatGPT文心一言3月完成内测对外开放

中国互联网公司百度在确认将于3月推出与美国人工智能公司OpenAI开发的ChatGPT类似人工智能聊天机器人服务，香港股价一度上涨13%，为三个月来最大涨幅。

综合彭博社和澎湃新闻报道，百度星期二（2月7日）确认，百度内部类似于聊天机器人ChatGPT的项目名字确定为“文心一言”，英文名ERNIE Bot，将在3月完成内部测试，面向公众开放。

彭博社1月30日引述知情人士报道，百度计划将类似ChatGPT的人工智能聊天机器人服务最初版本嵌入其主要搜索服务中。这项工具尚未命名，将允许用户获得与ChatGPT类似的对话式搜索结果。

知情人士称，百度自研基于海量数据和先验知识训练的通用文本语义表示模型（Ernie system）将是即将出台的ChatGPT类似工具的研发基础。

目前，文心一言在做上线前的冲刺。

去年9月，百度创始人李彦宏判断人工智能发展在技术层面和商业应用层面，都有方向性改变。据推测，百度那时已开始做文心一言。按照谷歌和微软加快推出类ChatGPT服务的节奏，文心一言开放内测还有可能提前。

对话式大型语言模型ChatGPT被认为会颠覆现有搜索引擎的商业模式，吸引了微软公司的高度关注和合作兴趣，并促使谷歌公司在内部发布“红色代码”警报。其可以轻松与人类进行各个领域的对话，回答科学问题、写论文、写文章都不在话下。

今年1月初，百度搜索杰出架构师辜斯缪曾在一次小范围的媒体沟通会上说：“我们预计在3月会做一个比较大的升级。百度搜索今年在技术上最重要的工作就是要把整个检索系统变成检索+生成双模系统。”

据介绍，ChatGPT的相关技术百度都已有涵盖。在人工智能四层架构中，百度有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用。文心一言则位于模型层。

百度对澎湃科技说，ChatGPT是人工智能里程碑，更是分水岭，这意味着人工智能技术发展到临界点，企业需要尽早布局。