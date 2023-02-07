李家超在沙特向海合会推广香港优势

香港特首李家超利雅得时间星期一（2月6日）继续在沙特阿拉伯进行访问，期间向海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）推广香港优势。



据香港特首办官网消息，李家超6日早上与海湾阿拉伯国家合作委员会秘书长贾西姆·布代维（Jasem Mohamed Albudaiwi）会面，了解沙特阿拉伯在“一带一路”倡议下所推行的大型基建计划，双方也就共同关注的议题交换意见。

李家超说，海湾阿拉伯国家是参与共建“一带一路”的重要一员，香港与海湾阿拉伯国家有不少加强双方协作的空间。他相信海湾阿拉伯国家的企业可借助香港在“一国两制”下拥有的独特优势、与大陆紧密联系的战略位置，以及世界级基础设施和具备各方面的人才，把握“一带一路”倡议和粤港澳大湾区（大湾区）建设所带来的庞大机遇。



李家超其后出席LEAP 2023科技展，了解来自不同国家及地区的企业在创新科技和人工智能等领域的最新发展。李家超在科技展上就香港发展创新科技及推动环球协作的愿景发表主题演讲时说，特区政府非常重视发展创科产业，将协同其他大湾区城市发展国际创新科技中心，他欢迎世界各地的创科企业善用香港“背靠祖国、联通世界”的优势，落户香港，扩展业务。

李家超在出席科技展期间，与沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美的主席及行政总裁纳赛尔（Amin H Nasser）会面。

李家超和团队向纳赛尔详细介绍香港作为世界主要国际金融中心在“一国两制”及大湾区发展下的独特优势。香港也可为沙特阿美提供全方位的金融和专业服务，包括协助在港上市、处理资金安排和发掘投资机会。

李家超也指出香港是世界上最大的人民币离岸枢纽，在资产多元化及安全性方面可发挥积极作用。



李家超一行6日下午与沙特阿拉伯通讯与资讯科技大臣阿斯瓦哈（Abdullah Alswaha）会面，就香港与沙特阿拉伯如何在创新科技领域加强合作交换意见。其后，李家超也与沙特阿拉伯投资大臣法利赫（Khalid Al-Falih）再次会面，就双方关心议题作深入交流。

李家超一行完成访问沙特阿拉伯，6日晚上转抵阿拉伯联合酋长国阿布扎比，会于阿布扎比时间星期三（2月7日）与当地政商界领袖会面及考察当地企业。