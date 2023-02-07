民进党讽国民党访陆团是“朝共团”

对于台湾在野国民党副主席夏立言将率团访问中国大陆一事，执政的民进党讽刺夏立言的访陆团是“朝共团”。

据联合新闻网报道，民进党新闻部主任张志豪星期二（2月7日）以“朝共团”形容这个访问团，并质疑，这是为了让国民党提出北京可以接受的总统候选人。

张志豪说，去年7月的海峡论坛，夏立言与陆方唱和，重新确认马习会“只有一个中国，没有一中各表的九二共识”，去年8月夏立言访陆，更引发国民党内青壮派炸锅，喊话“请败家老头放过国民党”，这次夏立言又要访陆，国民党应该把事情说清楚。

张志豪还说，间谍气球事件正在发酵，夏立言此时此刻再度坚持访陆，国共之间到底存在什么政治交易？他说，国民党“朝共促统”，弃台湾利益于不顾，急着向北京输诚，不禁令人怀疑到底为了什么。

国民党副主席夏立言星期三（2月8日）将率团访问中国大陆，预定拜会大陆新任国台办主任宋涛，“在平等尊严的基础上展开交流对话”。国台办发言人朱凤莲表示，欢迎夏立言到访，大陆愿意在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，加强与国民党交往，共同推动两党关系和两岸关系向前发展。民进党则提醒，夏立言率团访陆可能落入大陆强制性政治框架之中，替大陆国家主席习近平“一国两制台湾方案”背书。