台国安会为高官违规出境耍官威致歉

台湾国安会秘书处处长在春节期间外出旅游，被时代力量立委爆料为赶在核准日期前出关，大耍官威与基层人员发生冲突。台湾总统府星期二（2月7日）说，尽管该人员此行出入境均依其申请起迄时间办理，但因沟通不当致生误会，国安会除依规定处理检讨外，并向相关单位及负责人员表达歉意。

综合《自由时报》和中时新闻网等台媒报道，时代力量立委邱显智和王婉谕星期二召开记者会爆料，国安会秘书处处长为赶在核准日期前出关，对海关基层人员咆哮、拍桌，最后在移民署人员协调下顺利提前坐上飞机，更在事后完成补办登机手续，被批“这不是耍官威什么才是耍官威？”

针对外界质疑该处长是否违法出境，台湾总统府发言人林聿禅星期二说，本案经过调查，该人员为国安会会内辖理行政工作的事务官，属应受出境管制人员。

林聿禅说，该人员经申请核准于1月22日出境，然因航班起飞时间为22日凌晨12时15分，故拟于21日晚间10时许进行出关查验，但因未至核准出境时间（22日）而未被放行，并因此与工作人员争执，后续该人员经协助于22日凌晨出境。

林聿禅说，尽管该人员此行出、入境均依其申请起迄时间办理，但因沟通不当、致生误会，国安会除依规定处理、检讨外，并向相关单位及负责人员表达歉意。

王婉谕痛批，若非位高权重的国安高层，谁能透过这样的方式在机场拍桌施压，就能解除原本刷不过的出境管制，并顺利搭上飞机。若非位高权重的高层，谁能享受这样的权限与待遇？该高层只需动用权势，就能迫使基层窜改资料核准出境，这样台湾国安的把关究竟在哪？

邱显智则斥责，台湾国安高层知法犯法，对此他们提出三大要求。第一，针对涉案人员违法偷跑出境，让出境管制形同虚设，国安会移民署应立即启动内部行政调查，该惩处就惩处，给台湾民众交代。第二，监察院应主动介入调查相关人员违失情形与责任，别让少数耍官威高层破坏官箴，打击第一线执法人员士气。第三，现场录影应清楚公开，让台湾民众了解并交给社会做公评。