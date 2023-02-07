央企要求全员背诵董事长“金句” 相关考试已被叫停

中国人保寿险公司要求全体员工背诵董事长“金句”并考试，事件登上微博热搜榜后，相关考试已被叫停。

据顶端新闻2月7日报道，人保寿险公司发布通知要求，总、省、地市、县支各级机构全体干部员工，“学习、熟读、并背诵董事长在首季峰启动会上传达的金句集锦。”

通知称，总公司各部门主要负责人、各级机构一把手要“充分发挥示范带动作用，带头讲金句、用金句，通过集中学习、个人自学、背诵打卡等多种方式，确保全体内勤人员将金句内容牢记于心、付诸于行”。

通知还提到，要在2月10日前，完成全员闭卷通关及考试，并对考试成绩进行汇总。

事件2月6日登上微博热搜榜后，“中国人保寿险”公众号上相关文章目前已被删除，原定的闭卷考试也被叫停。

公开资料显示，中国人民人寿保险股份有限公司（简称人保寿险公司）是经中国保险监督管理委员会批准，由中国人民保险集团公司（简称中国人保）为主发起成立的全国性寿险公司。

前述通知提到的董事长，是中国人民保险集团股份有限公司中共党委书记、董事长罗熹。公开资料显示，罗熹出生于1960年12月，毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士学位，高级经济师，1977年8月参加工作以来，曾在多家银行、保险公司工作。

据“中国人保寿险”公众号，罗熹的“金句”包括“让寿险更加贴近人民生活”“为客户守护美好生活”“经济社会越困难，保险价值越重要”“聚焦客户、融入民生、提高效率、提升价值”等。

对于这一事件，中新社旗下的中新经纬2月6日晚发表题为《让员工背诵董事长金句？切莫让企业文化跑偏》评论称，强制员工背诵董事长“金句”，看似是让员工领会管理者的经营思路和企业发展战略，实则是下属谄媚上级之举，容易使企业员工陷入盲目个人崇拜。作为一家企业的领导者，应该时刻保持清醒的头脑，及时制止下属的变相吹捧。评论称，除了加重了员工平时的工作负担，这种职场的“无用功”只会让员工对自己供职的企业感到失望，劝退有真才实干的人。

