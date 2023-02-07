中国外交部驻港公署反对美议员涉港言论：停止干预香港司法的政治操弄

针对美国国会有关机构和议员就香港特区法院审理“47人初选”案发表的言论，中国外交部驻香港特派员公署发言人指，有关涉港言论公然诋毁香港人权法治状况，干预特区正常司法，外交部驻港公署表示强烈不满和坚决反对，敦促有关政客立即停止拙劣的政治表演。

根据中国外交部驻香港特派员公署官方微信消息，发言人指出，2020年香港特区第七届立法会候选人提名前夕，有关反中乱港分子借机串通组织“初选”，捏造虚假民意，企图夺取立法会控制权，意在使特区政府停摆，胁迫中央政府和特区政府。这种卑劣的政治手段，不仅严重干扰破坏香港基本法规定的民主选举制度，也涉嫌触犯香港国安法规定的颠覆国家政权罪。斑斑劣迹，于法难容。

发言人表示，有法必依、违法必究是法治核心要义。任何人都没有凌驾法律之上的特权，任何权利自由都不能突破国家安全的底线，这是有关国际公约的明文规定，也是各国法律实践的通例。个别国家政客抱持虚伪的双重标准，一再干扰特区司法机关依法办案，将政治操弄凌驾于法律之上。他们对自己国家的各种民主乱象置若罔闻，却不务正业、颠倒是非，恶意诋毁香港国安法，将反中乱港分子美化为所谓“自由斗士”，干扰特区司法正常运作，其破坏香港法治、干预香港事务的伪善面目和险恶用心昭然若揭。

发言人强调，法治是香港繁荣稳定的重要基石，“一国两制”事业始终在法治轨道上运行。香港国安法实施以来，香港社会秩序恢复，法治原则彰显，发展重回正轨，香港居民的权利自由得到更好保障。特区执法司法机构严格执法、公正司法，有力捍卫宪法和基本法确立的特区宪制秩序，为香港实现更好发展奠定坚实的法治基础。香港法治指数在世界排名中始终名列前茅。这是国际社会对香港投下的信心票，也是对谎言讹诈、栽赃抹黑之声的有力回应。

发言人重申，在香港从由乱到治走向由治及兴的历史大势面前，西方政客借干预司法祸乱香港的可耻图谋注定不会得逞。任何外部干预都动摇不了香港的法治基础和国际社会对香港法治的信心，动摇不了中国坚定维护“一国两制”和国家安全的决心。中国敦促西方政客摆正位置，认清现实，切实尊重法治精神，立即停止对特区司法制度的干预和破坏。

香港47名泛民主派人士被控“串谋颠覆国家政权罪”星期一（2月6日）开审，除了早前的29人，再有多两人认罪，其余16人维持不认罪，包括立法会前议员“长毛”梁国雄。

这是2020年《香港国安法》实施后，涉案人数最多的国安案件。