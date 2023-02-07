调查：近八成港人计划通关后一年内北上

一项调查显示，近八成香港市民在陆港通关后一年内北上。

香港与中国大陆星期一（2月6日）全面通关，所有出入境口岸重开，不设人数限制，无需预约，北上前七天如无外游，出入境时毋须出示核酸检测阴性证明，令香港市民可畅通无阻前往大陆和大湾区各大城市。

中国银行（香港）和网媒“香港01”合作透过网上进行问卷调查，发现近八成受访者计划在通关后一年内北上，近八成受访者打算在通关后到大湾区旅游和探亲。

这项调查于1月9日至15日期间，以网上问卷形式访问2722名18岁以上香港市民，了解他们打算在通关后多久北上、哪里是他们的首选地等。

时隔三年，香港和中国大陆恢复免检疫通关，香港市民打算何时北上？调查显示，77%受访者计划于通关一年内前往大陆，当中有44%受访者计划于通关60天后前往，24%受访者则计划于通关一个月内出发。

随着香港走出疫情逐步复常，不少人都“报复式”离港外游，大湾区是热点之一。约有9%受访者表示会于通关后第一时间前往大湾区。

33%受访者预计未来一年会前往大陆两至三次，另有19%受访者预计未来一年到大陆五次或以上。若按年龄层划分，55岁或以上受访者中，有35%人预计在一年内会到访大陆五次或以上。

至于大家到大湾区最想做什么？旅游是最热门选择，比例达45%，探亲（25%）及投资（8%）分列第二和第三。

大湾区近年成为不少香港市民的置业选择，调查显示有46%受访者表示会考虑在大湾区置业，作为渡假及退休养老的安乐窝，热门地点包括深圳、广州、中山等。

另外，值得留意的是，55岁或以上受访者有三分之二人有意北上置业退休，远高于其他年龄层，反映受访者年龄越大，越多人有意北上退休。