北京市场监管局：警惕“元宇宙”等炒作 防范新型非法集资

北京市场监管局发布风险提示,警惕“元宇宙”等炒作，防范新型非法集资。

根据央视新闻报道，北京市场监管局发布的风险提示提醒，第一，牢记“天上不会掉馅饼”，务必守好您的“钱袋子”。金融消费者在投资理财时一定要查看企业营业执照的经营范围是否包含发行理财产品、对投资者财产进行投资和管理，企业是否取得理财投资相关金融牌照或经金融管理部门批准。要树立理性投资理财观念，切勿相信所谓“稳赚不赔”“高收益、零风险”的谎言，谨记高收益必然伴随着高风险。

第二，日常生活中增强个人信息安全意识，慎重对待合同签署环节，不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，不在空白合同上签字，不随意提供身份证、银行卡号、密码、验证码等重要信息，不随意登录陌生网站，不随意点击陌生链接，不随意扫描陌生二维码，以防个人信息被骗子冒用、滥用或非法使用，甚至危害个人名誉和资金安全。

第三，对新型非法集资套路保持警惕，对当下热门概念炒作保持冷静，千万不要被新事物迷惑。任何新事物但凡与投资理财绑定，十有八九是骗局。要学会擦亮双眼认清非法集资的本质，多关注政府部门与金融机构发布的非法集资风险提示，若遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。

报道指出，近年来，打着“元宇宙”“NFT”（非同质化代币）等新概念实施非法集资开始冒头。这些犯罪活动往往以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。

