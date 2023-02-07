民进党决议对涉贿选案台南市正副议长处以停权三年

台南市正副议长邱莉莉和林志展涉贿选案持续延烧，邱莉莉和林志展星期一（2月6日）再度被传唤，星期二（7日）分别以150万新台币（下同，约6万6219新元）和120万新台币交保。民进党中评会7日下午开会讨论该案，经讨论后决议对两人处以停止行使党权三年处分，待司法结果出炉后，再行做处置。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，民进党中评会主委赖瑞隆说，会议进行了约一小时，11名中评委有九名出席，会议中达成共识，为维护民进党声誉，也符合人民对民进党的期待，因此援引党章第29条规定，“党员之言行有违背党章决议，或破坏本党之名誉情事者，得予以评议，并裁决适当处分”，最终决议停权三年。

原中评会预计请邱莉莉和林志展到场说明，但两人均未到场，改以书面提出说明，表达接受停权处分。

外传有中评委主张将邱莉莉和林志展除名，赖瑞隆坦言，确实有讨论到除名问题，但除名必须依照更清楚的法律事实，目前掌握的最清楚的是司法，考虑到当事人的名誉、未来的情况，目前处以最重的停权三年处分，将来司法如果有更清楚的证据跟决定，民进党中评会将立即处理。

台南地检署侦办正副议长选举贿选案，6日再度传唤正副议长邱莉莉和林志展，两人最后分别以150万新台币和120万新台币交保。此次检调选在台南市临时会召开前两天约谈正副议长，且保释金额加重，国民党团书记长蔡育辉认为，此举并不寻常，可以推论此案已经出现“破口”，后续起诉机率会越来越高。

去年底台南市正副议长选举爆出贿选疑云，今年1月初检调专案小组搜索传讯民进党籍南市议长邱莉莉和副议长林志展，以及李文俊、张世贤、李镇国等三名跑票的国民党议员及无党籍市议员黄丽招等共六名议员，当时邱莉莉与林志展分获50万新台币与20万新台币交保。

检调6日上午再传讯邱莉莉和林志展，傍晚移送台南地检署复讯，7日凌晨近1点许，检方谕知邱莉莉150万新台币交保；林志展120万新台币交保。

邱莉莉获交保后在台南地检署外说，基于侦查不公开，她尊重司法，“不好意思让大家担心了，多谢”，随即由友人陪同离去。林志展在亲友办保后步出台南地检署也淡淡地说，“静待司法调查，谢谢。”

6日下午近6点时，邱莉莉与林志展分别在台南市调查处搭车被移送到台南地检署由检察官复讯。据了解，6日检调人员同时提讯收押中的市议员黄丽招以“证人”身份接受讯问。

据了解，检调专案小组在今年1月初搜索时，在邱莉莉的据点搜到200多万新台币现金，当时已查扣，但未深入讯问；6日再次传讯邱莉莉，检调特别追问这笔现金来源、用途等问题，同时交叉比对邱莉莉与林志展，以及其他被告、证人的供词有无歧异与出入之处。

此案迄今已有民进党前中执委郭再钦、台南市区渔会理事长林士杰、台南市议员李文俊与其友人黄怡萍、无党籍市议员黄丽招、圆山企业总裁杨志强等六人被收押禁见。

同案被告中，李文俊先于1月4日获25万新台币交保、1月8日检方再声押被法院驳回，无保请回，检方不服、补强证据提抗告成功，1月13日台南地院裁定李文俊收押禁见；李镇国在1月4日15万新台币交保、李镇国妻子高玫仙1月4日10万新台币交保；张世贤1月4日10万新台币交保。