中国归化滑冰选手林孝埈夺冠

原韩国冬奥会冠军林孝埈星期一（2月6日）凌晨在2022-23年赛季短道速滑世界杯德国德累斯顿站男子500米决赛中夺冠，赢得归化中国后的第一枚金牌。他赛后直言，在过去这段时间历经坎坷。

据韩联社报道，林孝埈（原名林孝俊）赛后接受国际滑冰联盟采访时说，时隔数年再次夺得奖牌非常开心，其间经历了许多艰难困苦。中国年轻有为的选手很多，他将在本赛季继续全力以赴，现在感到非常幸福。

6日比赛当天，林孝埈先跟随在后方伺机而动，之后通过与韩国选手金太星、加拿大选手史蒂文·杜博伊斯的激烈身体对抗跃居首位，并保持第一直至冲破终点。之后，林孝埈握紧双拳庆祝，并与中国教练团队紧紧相拥。在6日举行的男子5000米接力决赛上，林孝埈也与队友练手助中国队夺得冠军，一日连获两金。

林孝埈曾在2018年平昌冬奥会上代表韩国队出战并摘获短道速滑男子1500米金牌，但2019年因涉嫌性骚扰队友被告上法庭并被韩国滑联禁赛。尽管法院最终判其无罪，但一年禁赛处分并未失效。

另据《钱江晚报》报道，当时任中国短道速滑主教练的王濛，看中了林孝俊的潜力，邀请他加入中国短道速滑队，林孝俊于2020年6月放弃韩国国籍，改名林孝埈，并加入中国国籍，成为归化运动员。

根据国际奥委会《奥林匹克宪章》规定，改籍选手须在代表上一个国家参赛三年后才能以新国籍身份出战。林孝埈曾于2019年3月代表韩国参加国际滑联主办的比赛，他其间一直未能亮相国际舞台。

值得一提的是，林孝埈将于3月10日在首尔参加国际滑联世界短道速滑锦标赛，届时他是否与韩国选手角逐备受关注。