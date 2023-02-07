习近平强调要努力实现经济运行整体好转

中共总书记习近平强调，要更好统筹疫情防控和经济社会发展，进一步引导经营主体强信心、稳定社会预期，努力实现经济运行整体好转。

他也强调，注重在严峻复杂斗争中考察识别干部，为敢于善于斗争、敢于担当作为、敢抓善管不怕得罪人的干部撑腰鼓劲，看准的就要大胆使用。

据中国央视新闻报道，习近平星期二（2月7日）在学习贯彻中共二十大精神研讨班开班式上，强调正确理解和大力推进中国式现代化。

习近平说，推进中国式现代化，是一项前无古人的开创性事业，必然会遇到各种可以预料和难以预料的风险挑战、艰难险阻甚至惊涛骇浪，必须增强忧患意识，坚持底线思维，居安思危、未雨绸缪，敢于斗争、善于斗争，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

他强调，要加强能力提升，让领导干部特别是年轻干部经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，在复杂严峻的斗争中经风雨、见世面、壮筋骨、长才干。

习近平也说，中共的领导直接关系中国式现代化的根本方向、前途命运、最终成败。“党的领导决定中国式现代化的根本性质，只有毫不动摇坚持党的领导，中国式现代化才能前景光明、繁荣兴盛；否则就会偏离航向、丧失灵魂，甚至犯颠覆性错误。”

新进中央委员会的委员、候补委员，各省区市和新疆生产建设兵团、中央和国家机关有关部门、有关人民团体主要负责人，解放军各单位和武警部队主要负责人参加了研讨班。