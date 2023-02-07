下午察：“中国版ChatGPT”指日可待？

微软投资的人工智能公司OpenAI推出聊天机器人ChatGPT两个月后，搜索引擎巨头们坐不住了。

谷歌首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）星期一（2月6日）亲自下场发布公开信，推出名为“Bard”的AI（人工智能）聊天机器人服务，迎战老对手微软。“Bard”在谷歌有多么受重视呢？它被列为“红色警报”（code red）最高优先级项目，连处于半退休状态的两个创始人都被召回，牵头举行关于AI和搜索两个领域如何整合的闭门研讨会。

在中国，澎湃新闻等多家媒体星期二（7日）从百度内部人士处获悉，全球最大的中文搜索引擎百度也要下场了。百度类似于ChatGPT的项目名字确定为“文心一言”，英文名ERNIE Bot，将在三月份完成内测，面向公众开放。即使这个消息还在传言阶段，资本仍然直接给百度股价来了一波13%的大涨，创造了近一年来的新高。

ChatGPT何以全球爆火？

2022年末，ChatGPT横空出世，掀起了与人工智能对话的热潮。

它其实就是一款聊天机器人。聊天机器人对于很多人来说并不陌生，但ChatGPT能够通过学习和理解人类的语言来进行对话，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流。在ChatGPT推出之前，关于自然语言的研究都缺乏本质突破。甚至有些学者认为，认知和对语言的理解是人的特殊天赋，机器怎么学都是照猫画虎，缺乏真正的理解。

ChatGPT却技惊四座，出色地回答了人类提出的各种问题，其强大的理解自然语言的能力，使得特斯拉创始人马斯克不禁感慨：“ChatGPT好到吓人，我们离强大到危险的AI不远了。”

马斯克发推特赞扬ChatGPT的强大功能。（取自互联网）

很多技术社区、技术爱好者，也都在不断摸索ChatGPT无穷无尽的可能性。比如，有网友结合了自己的三个爱好：写作、悬疑小说和爵士乐，要求ChatGPT为一部悬疑小说写一段情节，情节中，一名失魂落魄的凶杀案侦探追捕一名高智商连环杀手，后者专门猎杀弹奏爵士乐的音乐家。

ChatGPT完美地理解了这名网友的要求，回复说：“侦探詹姆斯汤普森是凶杀案部门经验丰富的老手，但最近他一直感到筋疲力尽和沮丧。 他最近的案件是关于一名年轻的爵士钢琴家被谋杀案。钢琴家被发现在家中被残忍杀害，这加深了汤普森的绝望感。”

还有商家用户想到请ChatGPT代替她回复餐厅消费者的评论。当消费者评价：“食物一般，风景不错，仅此而已”时，ChatGPT回复说：“感谢您的评论。 如果您的用餐体验没有达到您的期望，我们深表歉意。 我们努力为所有客户提供最优质的食品和服务，我们会在不断改进的同时考虑您的反馈。 感谢您让我们知道您的体验。”

还有网友让ChatGPT参加了完整的SAT（Scholastic Assessment Test）考试，考试总分为1600分，ChatGPT拿到了1020分。根据美国大学委员会的数据，1020这个分数段大概排在前52%的位置。

ChatGPT参加了完整的SAT考试，获取了1020分的成绩。（取自互联网）

令人惊奇的是，当用户命令ChatGPT找出一段程序的Bug时，它不仅可以清晰地描述Bug及原因，还能自动修复，写出一段正确的程序。一名11岁的男孩子就在ChatGPT的协助下开发了一款游戏，已经得到上千用户游玩。

此外，ChatGPT还可以用于翻译、电子邮件回复、文档生成、数据分析、图片创作、客户服务、代码生成和调试等，因此引发了ChatGPT代替程序员、文字工作者甚至艺术创作者的讨论。

针对ChatGPT的调戏、探讨、询问、闲聊贴刷屏社交媒体，没有及时跟踪ChatGPT新闻的《纽约时报》甚至受到了马斯克等技术大佬的嘲笑。

TED总裁安德森（Chris Anderson）发推文说：“我感到震惊的是，到目前为止，《纽约时报》对ChatGPT的报道几乎为零，这无疑是今年最大的科技创新。”特斯拉创始人马斯卡回复安德森说：“这是因为ChatGPT不是极左的运动（far left cause），《纽约时报》应该改名叫《社会正义时报》（The Social Justice Times）。”

搜索引擎巨头的强劲对手

ChatGPT如此强大，推出后立马让搜索引擎巨头们坐如针毡，谷歌、百度、搜狗、360等是率先被冲击的对象。ChatGPT如果能够为用户提供足够精准的内容，搜索引擎自然就会被用户放弃。

目前，搜索引擎的广告越来越多，向用户推送的结果也越来越不精确。以往广告只会出现在头部和尾部，现在不仅增加了头部和尾部的广告数量，而且还在中间内容页出现广告。以百度为例，有些关键词的搜索结果中，非广告内容没几条，甚至要翻好几页才能找到想要的结果。百度2022年第三季度财报显示，总营收为325亿元（人民币），网络营销营收就高达187亿元，可见网络营销和广告收入带来的丰厚利润。

有分析认为，比起百度等搜索引擎，ChatGPT能根据既有的内容进行分析和学习，从而给出答案，比只知道展示内容页的搜索引擎要更加有效，而且免去了广告给用户带来的痛苦，未来可能成为搜索引擎的强劲对手。

在2022年11月30日上线后五天，ChatGPT就吸引了超过100万的用户，推出两个月后活跃用户预计达到1亿，成为史上增长最快的消费者应用。相比之下，达到1亿月活跃用户数，TikTok花了大约九个月的时间，Instagram花了两年半。虽然ChatGPT到真正取代搜索引擎还有很多门槛要克服，但其用户增长速度之快和功能之强大，都给科技巨头们带来实实在在的压力。

“中国版ChatGPT”指日可待？

ChatGPT技术背后是自然语言处理大模型技术。经济观察网文章写到，这些技术目前百度已经具备。百度具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。

在研发资金上，百度创始人李彦宏多次在公开发言里提到：“十年累计投入超过1000亿，其中核心研发的投入占比，连续多个季度超过了20%。”他在2017年左右就说过：“百度虽然收入不是第一，但研发占比绝对第一。”

反复引用的研发投入额，似乎已经成了百度对外标榜具有技术基因、并引以为傲的证词。不过，中国科技企业能否直追OpenAI的技术，有些网友持质疑的态度。在知乎帖子“国内那么多AI专业，为什么国内没有ChatGPT”下，网友们给出了各种各样的原因，比如技术路线的选择不同，OpenAI一直坚持的是“生成式的自回归语言模型”，而中国是沿着“Bert+fine tuning”的路线，这种不同技术路线也导致了后面差距越来越大。其他的原因还包括资金支持、审查、人力资源和商业文化等。

值得一提的是，有网友直接向ChatGPT提问：“为什么ChatGPT率先出现在了美国，而不是中国？”

ChatGPT给出了三方面原因。第一，美国在人工智能领域的基础性技术更先进，如神经网络和深度学习，这些技术可用于构建大规模的语言模型，如ChatGPT。中国的人工智能研究集中在应用型技术，如计算机视觉和语音识别，难以开发出类似于ChatGPT的语言模型。

第二，美国的人工智能研究人员和机构之间的合作关系较为松散，研究人员可以自由地探索不同的研究方向，导致了更多的创新。中国的人工智能研究人员和机构之间的合作关系较为密切，研究人员需要遵循国家人工智能实验室的方向，难以开发出类似于ChatGPT的语言模型。

第三，美国的学术氛围在人工智能领域更为创新和重合作，研究人员可以自由地探索不同的研究方向，并与其他机构或公司合作开发新的技术。中国的学术氛围在人工智能领域更为严谨和竞争，研究人员需要取得一定的科研成果才能在竞争中脱颖而出，难以获得足够的资金支持和技术支持来开发类似于ChatGPT的语言模型。

在去年的AI热营销峰会上，百度重点介绍自家的AIGC（AI生产内容）内容工具，并说：“未来，AIGC将颠覆现有内容生产模式，可以实现以十分之一的成本，以百倍千倍的生产速度，创造出有独特价值和独立视角的内容。”

在不少投资者眼中，ChatGPT已经成为了颠覆搜索等领域的新跳板和新机会。老一代科技公司能否再次扬帆起航，中国科技公司能否推出同样出色的产品，大家都在和时间赛跑，争着最先交出答卷。