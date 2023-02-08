中国多家航司加码复航国际航线 主要集中东南亚

随着中国2月6日起出境游重启，多家国内外航司于近期密集宣布2月国际及地区航线复航及加密计划。从航空公司近期发布的2月航班恢复计划来看，2月起再次瞄准亚太区域航线的恢复，尤其是东南亚航班。

根据澎湃新闻报道，中国国航宣布复航曼谷、普吉、清迈三条中泰往返航线；东航2月新恢复的航线航班主要集中在东南亚和港澳台等目的地；海南航空将迎第四条东南亚新开航线；春秋航空2月主要增加曼谷航线，已恢复的国际地区航线中超六成为东南亚航线；深圳航空宣布将逐步恢复河内、吉隆坡、大阪、普吉岛等亚洲航线；厦门航空计划恢复福州-曼谷航线，并增飞多条东南亚热门目的地航线和洲际航线。

“预计未来一段时间内，东航亚太区域航线恢复速度将明显高于洲际航线。”东航方面表示，截至到2月6日，东航及旗下公司共执行国际及地区客运航线52条，每周达302班。预计到2月28日，东航国际及地区航班将恢复到60条，每周达到410班，新恢复的航线航班主要集中在东南亚和港澳台等目的地。

春秋航空表示，截至2月6日已恢复了24条国际地区航线，其中东南亚航线16条。2月主要增加曼谷航线，预计到2月中旬开始国际及地区航线恢复到疫情前的近30%，占航班量的7%左右。其中恢复最快的泰国航线，航班量已经恢复超过2019年冬春航季的50%。

据民航出行服务平台“航旅纵横”2月6日发布的数据显示，2月以来，国内航司的出入境旅客量超过13万人次，同比增长近550%。热门出境目的地排名前五的依次为中国香港、中国澳门、曼谷、吉隆坡、新加坡。价格方面，2月以来，国际航班票价有所回落，平均支付价格环比上周下降约8%。

在线旅游平台“去哪儿”近期数据显示，随着航班陆续恢复，旅客量降低，2月飞往东南亚的机票价格较春节期间降低三成，从香港中转更便宜。

在国外航司方面，多个亚洲国家的航司宣布恢复及增班亚太区域的往返航班，而中美航线也陆续恢复直飞。其中全日空航空2月7日宣布，原本每周四运航的北京-东京航线为单程赴日航班，2月16日起，东京至北京航班开始运航。北京出发赴日的航班每周将增至两趟往返。



阿联酋航空表示，2月起在广州和上海两地的航班频次将显著增加。自2月1日起进一步增加迪拜往返广州的客运服务至每日一班；自2月2日起，迪拜-上海航线将增至每周四班。3月1日起迪拜往返上海的航班还将进一步增加至每日一班，并改为往返直飞服务。迪拜往返北京的航线也将于3月15日正式复航，每日运营一班，届时阿联酋航空在中国内地市场运营的航班数将达到每周21个。

中美航班方面，美国达美航空表示自3月3日起，取消首尔技术经停，正式恢复中美直飞航线。美国联合航空公司也已于1月底恢复上海浦东和旧金山之间每周四次的直飞航班。此前受疫情影响，该航班经停韩国仁川机场。

欧洲航司方面，法国航空1月30日宣布，将逐步增加中法航班频次，预计于2023年7月1日起，每日运营巴黎戴高乐机场飞往北京、上海和香港的航班。法航还表示，随着法航继续重启航线网络，其运营水平已接近新冠疫情前。英国航空2月2日宣布，正式官宣恢复英国往返中国内地的航班，将从4月23日重启至上海的航班，从6月3日重启至北京的航班。