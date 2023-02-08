前美军司令：绝不能无视2027年大陆攻台可能性

在“气球事件”导致中美关系紧张之际，美国太平洋司令部前司令哈里·哈里斯（Harry Harris）说，美国若无视中国大陆近年内攻台的可能性，将“后果自负”（at our peril）。

据彭博社报道，已退役的海军四星上将哈里斯星期二（2月7日）在美国众议院军事委员会听证会上，引述他的继任者戴维森（Phil Davidson）之前的国会发言，强调大陆武力攻台的可能性。

哈里斯说，“我的继任者2021年在国会听证会上表示大陆可能在六年后，即2027年，攻打台湾，但是戴维森上将的警告被无视了，这会让我们付出代价。”

不过，戴维森上个月接受日本英文媒体《日本时报》采访时，没有做出大陆将全面攻打台湾的预测。戴维森在采访中说，他认为全面攻台可能性要小得多，北京可能采取的措施之一是对外岛制造威胁。

星期二的听证会是自共和党掌控众议院以来，军事委员会召开的首场听证会，主题是“中国共产党对美国国防的紧迫威胁”。

一些中国问题专家也对有关大陆攻台时间表的公开警告提出质疑，他们认为，北京会更愿意在不动用武力的情况下逐步吸收同化台湾，且此前也公开表示过这种意思。这些专家认为，2027年适逢解放军建军100周年，北京当局希望在这一年实现军事现代化目标，但2027年并不是大陆武力攻台的确定日子。

对于这种意见，哈里斯似乎颇不赞同。他认为，台海处于危险的十字路口，北京的目的是吓阻、孤立直至最终拿下台湾。

哈里斯对众议院军事委员会说，北京已经一而再，再而三表示出对台湾的想法，“我们应该对自己的视而不见感到羞愧”。

